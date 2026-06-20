/Sikar News: 'खतरनाक खिलाड़ी' की निकली हवा! पुलिस के सामने हाथ जोड़कर मांगी माफी

Sikar News: राजस्थान के सीकर जिले के नीमकाथाना में सोशल मीडिया पर रील बनाकर वायरल होने का शौक एक युवक को भारी पड़ गया. सरकारी कार्यालयों के बाहर फिल्मी डायलॉग और बाइक स्टंट के वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया.

गिरफ्तारी के बाद आरोपी ने हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए भविष्य में ऐसी हरकत दोबारा नहीं करने की बात कही है. मामला नीमकाथाना तहसील कार्यालय का है, जहां एक युवक ने नायब तहसीलदार कार्यालय के बाहर फिल्मी डायलॉग के साथ रील बनाई थी.

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वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद तहसीलदार देवीलाल चौधरी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई. शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की और आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस के अनुसार, आरोपी सिरोही निवासी मुकेश कुमार यादव है, जो सोशल मीडिया पर 'खतरनाक खिलाड़ी' नाम से आईडी संचालित करता है. उसके कई वीडियो सरकारी कार्यालयों के बाहर बनाए गए थे. इसके अलावा वह बाइक पर स्टंट करते हुए भी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करता था.

कोतवाली थाना अधिकारी विजेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस को शिकायत मिली थी कि युवक सरकारी कार्यालयों की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली रील बनाकर सोशल मीडिया पर प्रसारित कर रहा है. शिकायत के बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह केवल वायरल होने और मौज-मस्ती के उद्देश्य से ऐसे वीडियो बनाता था. गिरफ्तारी के बाद आरोपी का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वह हाथ जोड़कर माफी मांग रहा है. वीडियो में उसने कहा कि वह भविष्य में कभी भी सरकारी कार्यालयों के बाहर रील नहीं बनाएगा और न ही बाइक स्टंट के वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालेगा.

पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सरकारी कार्यालयों की गरिमा को नुकसान पहुंचाने या कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाली गतिविधियों को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. साथ ही युवाओं से अपील की गई है कि सोशल मीडिया पर लोकप्रियता हासिल करने के लिए नियमों और कानून का उल्लंघन न करें. पुलिस की इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में मामले को लेकर चर्चा बनी हुई है.