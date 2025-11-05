सीकर NH-52 पर दो बसों में जोरदार भिड़ंत, शीशा तोड़कर निकाले गए यात्री

Sikar Accident News: राजस्थान के सीकर जिले के एनएच-52 पर एक भीषड़ सड़क हादसा हुआ, जिसमें दो बसों के बीच जबरदस्त भिड़ंत गई. यात्री पंजाब से खाटू श्यामजी और सालासर यात्रा के लिए जा रही थे.
Trending Photos
Sikar Accident News: राजस्थान के सीकर जिले के बावड़ी क्षेत्र से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है. एनएच-52 पर दो बसों के बीच जबरदस्त भिड़ंत हो गई.
जानकारी के अनुसार, आगे चल रही रोडवेज बस के पीछे से आ रही एक टूरिस्ट बस ने जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी तेज थी कि टूरिस्ट बस का गेट जाम हो गया, जिसके चलते अंदर फंसे यात्रियों को शीशा तोड़कर बाहर निकाला गया.
हादसे के बाद यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई. बस में सवार कई यात्रियों को हल्की चोटें आई हैं. बताया जा रहा है कि टूरिस्ट बस फगवाड़ा (पंजाब) से खाटू श्यामजी और सालासर यात्रा के लिए जा रही थी.
वहीं दोनों बसें जयपुर से सीकर की ओर आ रही थीं. हादसे के बाद बचाव कार्य जारी है और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाल रही है. प्राथमिक जानकारी के अनुसार, किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है, लेकिन बसों को भारी नुकसान पहुंचा है. एनएच-52 पर कुछ समय से यातायात बाधित है.
इधर, फागी में जयपुर-भीलवाड़ा मेगा हाइवे पर एसडीएम कार्यालय के सामने हादसा हुआ. जयपुर भीलवाड़ा मेगा हाईवे पर काल बन कर दौड़ते बजरी के डंपर ने शख्स को टक्कर मारी और हादसे में मृतक शरीर के तीन टुकड़े हुए.
जयपुर हरमाड़ा में एक दिन पहले शराबी डंपर चालक द्वारा 14 लोगों को रौंदने के बाद भी हाईवे पर सख्ती नहीं दिख रही. सीएम भजनलाल शर्मा ने उच्च स्तरीय मीटिंग लेकर सड़क सुरक्षा को लेकर निर्देश दिए थे लेकिन फिर भी बजरी के डंपर काल बनकर लोगों की जान ले रहे हैं. इस हादसे के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और शव को बरामद कर उप जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. इन दिनों राजस्थान के अलग-अलग शहरों में लगातार हादसे देखने को मिल रहे हैं.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Sikar News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!