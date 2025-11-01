Zee Rajasthan
सीकर में NH 52 पर खड़े ट्रक में घुसी बलेनो, ट्रक चालक की मौत, 3 युवक गंभीर घायल

Rajasthan News: सीकर में NH 52 पर खड़े ट्रक में बलेनो कार घुसने से भीषण हादसा हुआ. इसमें ट्रक चालक (धौलपुर निवासी) की मौत हो गई, जबकि खाटूश्यामजी जा रहे ग्रेटर नोएडा के तीन युवक गंभीर घायल हुए. रींगस अस्पताल में डॉक्टर नदारद थे, जिससे अव्यवस्था दिखी.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Nov 01, 2025, 11:02 AM IST | Updated: Nov 01, 2025, 11:02 AM IST

Baleno Accident sikar: सीकर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 52 पर बावड़ी के पास आज सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ. यहां एक तेज रफ्तार बलेनो कार पीछे से सड़क किनारे खड़े एक ट्रक में जा घुसी. इस भीषण टक्कर में ट्रक चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार सवार तीन युवक गंभीर रूप से घायल हो गए.

हेड कांस्टेबल रामस्वरूप बराला ने बताया कि मृतक ट्रक चालक की पहचान धौलपुर के बाड़ी निवासी सुग्रीव मीणा के रूप में हुई है. वहीं, घायल कार सवार युवक अमितेंद्र दीक्षित, प्रतीक गुप्ता और पीयूष गुप्ता हैं, जो तीनों ग्रेटर नोएडा वेस्ट के निवासी हैं और खाटूश्यामजी के दर्शन के लिए जा रहे थे.

टक्कर इतनी भीषण कि कार हुई क्षतिग्रस्त
टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बलेनो कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया. राहगीरों की मदद से घायलों और मृतक को रींगस के राजकीय उप जिला अस्पताल

(SDH) पहुंचाया गया.

रींगस अस्पताल में अव्यवस्थाएं उजागर
अस्पताल पहुंचने पर घायलों को इलाज मिलने के बजाय अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ा. इमरजेंसी वार्ड में स्टाफ और ड्यूटी डॉक्टर नदारद मिले, जिसके चलते पुलिस को ही घायलों और मृतक को स्ट्रेचर पर डालकर घसीटना पड़ा. प्राथमिक उपचार के बाद तीनों गंभीर घायलों को तुरंत जयपुर रैफर कर दिया गया. हादसे के कारण NH 52 पर कुछ देर के लिए जाम लग गया, जिसे बाद में पुलिस ने हटवाया. यह घटना एक बार फिर सड़क सुरक्षा और ग्रामीण अस्पतालों की लचर व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं sikar news हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

