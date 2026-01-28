राजस्थान में थ्री इडियट्स का असल फरहान! छोड़ा डॉक्टर बनने का सपना, चुना जंगल…दिल छू लेगी निर्मल वर्मा की कहानी

Sikar Inspirational Story: विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल खाटूश्याम जी के नजदीक चौमूं पुरोहितान गांव के रहने वाले निर्मल वर्मा आज वाइल्डलाइफ फिल्ममेकिंग की दुनिया में एक जाना-पहचाना नाम बन चुके हैं. हाल ही में उन्हें अपनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म ‘कीपर ऑफ द लास्ट हर्ड’ के लिए पहला सिनेकाइंड अवॉर्ड मिला है. खास बात यह है कि पूरे राजस्थान से यह अवॉर्ड पाने वाले वे पहले व्यक्ति हैं. कोलकाता में आयोजित इस सम्मान समारोह में कई फिल्मी हस्तियां मौजूद रहीं. इस अवॉर्ड के लिए मेनका गांधी ने खुद निर्मल वर्मा को फोन कर आमंत्रित किया, जो उनके लिए बेहद खास पल रहा.

पिता चाहते थे डॉक्टर बने, लेकिन सपना था फोटोग्राफी का

निर्मल के पिता की इच्छा थी कि बेटा डॉक्टर बने. पिता का सपना पूरा करने के लिए निर्मल ने 2020 में सीकर रहकर नीट की तैयारी शुरू की और साथ ही पैरा मेडिकल कोर्स भी जॉइन किया. हालांकि, उनका मन पढ़ाई में नहीं बल्कि कैमरे और जंगलों की दुनिया में लगता था. वाइल्डलाइफ और फोटोग्राफी का जुनून उन्हें लगातार अपनी ओर खींचता रहा.

इसी दौरान एक दोस्त उनकी जिंदगी में आया, जिसने उन्हें अपने सपनों के पीछे जाने का हौसला दिया. दोस्त के समर्थन से निर्मल ने भोपाल की ग्रीन हब संस्था में फिल्म निर्माण कोर्स के लिए पिता को बिना बताए रजिस्ट्रेशन करा लिया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

माता-पिता को मनाने का सबसे मुश्किल पल

करीब सात टेस्ट और इंटरव्यू के बाद निर्मल का चयन हो गया लेकिन सबसे बड़ी चुनौती अब भी बाकी थी. पिता को सच्चाई बताना. जब ज्वॉइनिंग में सिर्फ तीन दिन बचे थे, तब उन्होंने हिम्मत जुटाई. पिता बीरबल राम के सामने खड़े होकर वे भावुक हो गए और कहा कि वे डॉक्टर नहीं बनना चाहते, बल्कि वाइल्डलाइफ फिल्ममेकर बनना चाहते हैं. बेटे की आंखों में सच्चाई और जुनून देखकर मां-बाप पिघल गए और आखिरकार उन्हें कोर्स करने की अनुमति दे दी. यहीं से निर्मल के सपनों को नई उड़ान मिली और वे भोपाल रवाना हो गए.

पहली फिल्म लंदन में रनर-अप, दूसरी को मिला राष्ट्रीय सम्मान

ग्रीन हब में एक साल का कोर्स (2022) पूरा करने के बाद निर्मल ने अपनी पहली डॉक्यूमेंट्री ‘चंदलाई: द स्ट्रगल ऑफ कंजर्वेशनिस्ट’ बनाई, जिसे देश-विदेश में सराहना मिली. यह फिल्म लंदन में आयोजित फिल्म फेस्टिवल में रनर-अप रही. इसके बाद उन्होंने जोधपुर के काले हिरण पर आधारित ‘कीपर ऑफ द लास्ट हर्ड’ बनाई, जिसे फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया और पीपल फॉर एनिमल्स द्वारा दिए जाने वाले पहले राष्ट्रीय सिनेकाइंड अवॉर्ड के लिए चुना गया.

राजस्थान को नई पहचान दिलाने का सपना

निर्मल वर्मा अब राजस्थान की कहानियों को बड़े पर्दे तक पहुंचाने में जुटे हैं. उनका मानना है कि राजस्थान सिर्फ किलों और महलों तक सीमित नहीं है; यहां की वाइल्डलाइफ, लोकजीवन और प्राकृतिक विविधता भी बेहद समृद्ध है. वे रणथंबोर के अलावा अन्य अभयारण्यों, जंगलों और दुर्लभ वन्यजीवों से जुड़ी कहानियों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंच पर पहचान दिलाना चाहते हैं. इसके लिए उनकी योजना नेट जियो, डिस्कवरी और एनिमल प्लैनेट जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स के लिए कंटेंट तैयार करने की है. निर्मल वर्मा की यह कहानी उन युवाओं के लिए प्रेरणा है, जो अपने सपनों और समाज की अपेक्षाओं के बीच उलझे रहते हैं.

ये भी पढ़ें-