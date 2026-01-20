सीकर पंचायत परिसीमन : 7-7 हजार आबादी वाले वार्ड को 15 हजार का बनाने की तैयारी? फतेहपुर में गरमाई सियासत

Sikar Panchayat Delimitation: ज्ञापन में बताया गया कि फतेहपुर पंचायत समिति के वार्ड नंबर 9 जिसमें दो पंचायत भगासरा व भींचर है वह तीन गांव भगासरा, भींचरी, आलमास शामिल हैं, जिनकी 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या 7302 है, जिसको पूर्व में प्रकाशित नोटिफिकेशन में वार्ड नंबर 9 में रखा गया और वार्ड नंबर 10 बेसवा गांव है.

बेसवा गांव की जनसंख्या 7667 है, जिसे अब राजनीतिक द्वेषता के चलते वार्ड नंबर 9 व 10 दोनों को मिलाकर एक निर्वाचन वार्ड बनाने की जानकारी सामने आ रही है. ज्ञापन में बताया गया कि नियमानुसार, पंचायत समितियों में वार्ड लगभग समान जनसंख्या होने का आदेश है परंतु फतेहपुर पंचायत समिति में सभी वार्ड 5 से 8 हजार जनसंख्या के अनुसार है. वहीं वार्ड नंबर 9 व 10 भी उसी अनुपात में है, इसके साथ ही 31 दिसंबर 2025 को प्रकाशित निर्वाचन क्षेत्र के प्रारूप में भी दोनों वार्डो को अलग-अलग रखा गया है, लेकिन अब राजनीतिक रंजिश्वास दोनों वार्ड 9 व 10 को एक कर वार्ड की जनता को जानबूझकर परेशान करने की कोशिश की जा रही है.

कोई भी आपत्ति दर्ज नहीं करवाई गई

ज्ञापन देने आए लोगों का कहना है कि पूर्व में ग्रामीणों की ओर से कोई भी आपत्ति दर्ज नहीं करवाई गई, फिर भी राजनीतिक द्वेषता से दोनों वार्डो को एक करने का प्रयास किया जा रहा है. स्थानीय लोगों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर वार्ड संख्या 9 व 10 को अलग-अलग यथावत नियमानुसार रखने की मांग रखी है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now



राजनीतिक दबाव के चलते वार्डों का पुनर्गठन किया जा रहा

फतेहपुर विधायक हाकम अली ने फतेहपुर पंचायत समिति परिसीमन में वार्ड पुनर्गठन में नियमों की धज्जियां उड़ाने का आरोप लगाते हुए कहा कि राजनीतिक दबाव के चलते वार्डों का पुनर्गठन किया जा रहा है. वार्ड संख्या 9 और 10 करीब 7-7 हजार से ज्यादा की जनसंख्या (मतदाताओं) के वार्ड है, जिन्हें मिलकर करीब 15 हजार की जनसंख्या का वार्ड बनाया जा रहा है. वहीं दूसरी ओर राजनीतिक दबाव के चलते फतेहपुर पंचायत समिति में करीब 6 हजार की आबादी के एक वार्ड को तोड़कर करीब तीन तीन हजार आबादी के दो वार्ड बनाए जा रहे है. उन्होंने कहा कि कलेक्टर को ज्ञापन देखकर मांग की है कि नियमानुसार और संविधान के अनुसार वार्डो का पुनर्गठन किया जाए. उन्होंने कहा कि नियमानुसार वार्ड और पंचायत बनाई जाती है तो वह और वहां की जनता उसे स्वीकार करेगी.

खुद ही नियम बनाते हैं और खुद ही नियम तोड़ते

फतेहपुर विधायक हाकम अली ने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि यह खुद ही नियम बनाते हैं और खुद ही नियम तोड़ते हैं. निकाय चुनाव से पहले किए गए परिसीमन में नियमों की धज्जियां उड़ाई गई है. कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुनीता गठाला ने भी भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पंचायती राज के परिसीमन में निकाय चुनाव से पहले नियमों की धज्जियां उठाई जा रही है. उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं सरकार राजनीतिक द्वेषता के चलते नियमों को तक पर रखकर वार्डों का परिसीमन करवा रही है.

SIR में भी नियम विरुद्ध वोटों को काटने का काम किया जा रहा

कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुनीता गठाला ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें डर है कि वह आगामी निकाय चुनाव में अपने प्रधान और बोर्ड नहीं बना पाएंगे इसलिए इस तरह का काम किया जा रहा है. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि SIR में भी नियम विरुद्ध वोटों को काटने का काम किया जा रहा है और वार्डों के सीमांकन व पुनर्गठन में भी नियम विरुद्ध वार्ड बनाए जा रहे हैं. उन्होंने नियमानुसार वार्डो का गठन नहीं होने पर कांग्रेस की ओर से बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी.

इस दौरान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिन किशन सिंह चौहान, कांग्रेस नेता एवं अधिवक्ता पुरुषोत्तम शर्मा सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Sikar Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!



ये भी पढ़ें-