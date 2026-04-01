Sikar News: 8 साल की बच्ची से रेप मामले में आया फैसला, आरोपी ने प्राइवेट पार्ट में...

Sikar News: राजस्थान के सीकर की पॉक्सो कोर्ट संख्या 1 ने करीब 8 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप मामले में अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी को आखिरी सांस तक जेल की सजा सुनाई है. आरोपी 21 मई 2025 को नाबालिग पीड़िता को घर के बाहर खेलते समय एक खंडहरनुमा मकान में लेकर गया, जहां आरोपी ने नाबालिग पीड़िता से रेप किया और आरोपी ने नाबालिग से रेप करने के बाद उसके प्राइवेट पार्ट में डंडा भी घुसा दिया था.

अब कोर्ट ने मामले में टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि इस तरह के बच्चों के अपराध होते रहे तो छोटे बच्चे घरों के बाहर खेलने से भी डरेंगे. ऐसे में आरोपी को कठोर सजा मिली जरूरी है. यह फैसला अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट में पेश किए गए 31 गवाह 61 दस्तावेज व 17 आर्टिकल के आधार पर पोक्सो कोर्ट संख्या एक के जज विक्रम चौधरी ने सुनाया है.

लोक अभियोजक भवानी सिंह जेरठी ने मामले में जानकारी देते हुए बताया कि यह घटना 21 मई 2025 की है. इस दिन नाबालिग पीड़िता के माता-पिता अपने दो बच्चों को लेकर मजदूरी पर गए थे. इसी दौरान आठ साल की मासूम बच्ची घर पर अकेली थी और शाम को करीब 5 बजे वह घर के पास अन्य बच्चों के साथ खेल रही थी. इसी दौरान वहां पर आरोपी आया और वहां पर खेल रहे बच्चों को टॉफी का लालच दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

इसके बाद आरोपी करीब 8 साल की मासूम को लेकर एक खंडहर में चला गया था, जहां पर आरोपी ने घटना को अंजाम दिया. जब शाम को मजदूरी करके जब पीड़िता नाबालिग के माता-पिता लौटे तो उन्हें मासूम घर पर नहीं मिली. इसके बाद पीड़िता एक खंडहर में घायल अवस्था में मिली, जिसने अपने माता-पिता को बताया कि एक बुजुर्ग सा दिखने वाला आदमी उसे यहां पर लेकर गया, जिसने उसके साथ गंदा काम किया और फिर प्राइवेट पार्ट में डंडा घुसा दिया.

इसके बाद माता-पिता बच्ची को लेकर अस्पताल पहुंचे और पुलिस को शिकायत देकर मुकदमा दर्ज करवाया. घटना के कुछ घंटों के भीतर ही पुलिस टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था, जिसे कोर्ट में पेश करके जेल भेज दिया गया. मामले में 12 जून 2025 को चार्जशीट पेश की गई. इस केस को केस ऑफिसर स्कीम में शामिल किया गया था.

मामले में अभियोजन पक्ष के द्वारा कोर्ट में 31 गवाह, 61 दस्तावेज और 17 आर्टिकल पेश किए गए। जिसके आधार पर आज पोक्सो कोर्ट संख्या एक के जज विक्रम चौधरी ने मामले में आरोपी को आखिरी सांस तक कठोर कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. घटना के बाद पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर स्कीम 1.75 लाख रुपये दिए गए थे.

अब कोर्ट के द्वारा इसके अतिरिक्त 5 लाख रुपए देने की अनुशंसा की गई है. पोक्सो कोर्ट ने इस मामले में टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि वर्तमान के समाज में इस तरह के अपराध होते रहे तो छोटे बच्चे अपने घरों के बाहर खेलने से भी डरेंगे. लोक अभियोजक भवानी सिंह ने बताया कि आरोपी पूर्व में भी एक नाबालिग से रेप के मामले में मुख्य आरोपी का सहयोगी रह चुका था.

उस मामले में मुख्य आरोपी को 7 साल की सजा सुनाई गई थी, जबकि इस सहआरोपी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया था. पुराने मामले में बरी होने के बाद भी आरोपी नहीं सुधरा और फिर से 8 साल की मासूम से रेप किया. इसके बाद अब पोक्सो कोर्ट संख्या एक के जज ने अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी को अंतिम सांस तक कठोर करावास की सजा सुनाई है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Sikar News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-