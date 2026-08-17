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सीकर में स्पा सेंटर पर पुलिस की रेड, 4 महिलाएं डिटेन

सीकर के बजाज रोड इलाके में पुलिस ने एक स्पा सेंटर पर कार्रवाई करते हुए चार महिलाओं को डिटेन किया. पुलिस को पिछले दो-तीन दिनों से स्पा की आड़ में अनैतिक गतिविधियां संचालित होने की सूचना मिल रही थी. जांच के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और कार्रवाई की. 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Ashok singh shekhawat
Published:Aug 17, 2026, 06:20 PM IST | Updated:Aug 17, 2026, 06:20 PM IST
सीकर में स्पा सेंटर पर पुलिस की रेड, 4 महिलाएं डिटेन
Image Credit: Sikar News

Sikar News: राजस्थान के सीकर जिले के बजाज रोड इलाके में एक गली में संचालित हो रहे स्पा सेंटर पर पुलिस ने कार्रवाई की है. पुलिस को पिछले दो-तीन दिनों से सूचना मिल रही थी कि यहां स्पा की आड़ में अनैतिक गतिविधियां संचालित हो रही हैं.

सूचना की पुष्टि के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और कार्रवाई करते हुए स्पा सेंटर से चार महिलाओं को डिटेन किया. पुलिस के अनुसार, स्पा सेंटर हाल ही में शुरू किया गया था. यहां महिलाओं के साथ शहर और बाहर से आने वाले युवाओं के पहुंचने की जानकारी सामने आई थी.

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महिलाओं की काउंसलिंग

पुलिस का कहना है कि ऐसी गतिविधियों से क्षेत्र का माहौल खराब होता है और इन्हें किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. डिटेन की गई महिलाओं की फिलहाल काउंसलिंग करवाई जा रही है. पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया कि शहर में जहां भी स्पा सेंटर को लेकर इस तरह की शिकायत या सूचना मिलेगी, वहां जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी.

बजाज रोड पर चल रहा स्पा सेंटर

पुलिस का कहना है कि अनैतिक गतिविधियों को किसी भी सूरत में चलने नहीं दिया जाएगा और सूचना मिलने पर संबंधित स्थान को खाली करवाने की कार्रवाई भी की जाएगी. शहर कोतवाल सुनील कुमार जांगिड़ ने बताया कि पिछले दो तीन दिन से सूचना मिल रही थी कि बजाज रोड पर एक गली में और अनैतिक गतिविधियां हो रही हैं. इस संबंध में मालूमात लिया तो पता चला कि एक स्पा चल रहा था.

अनैतिक गतिविधियां बर्दाश्त नहीं…

अभी शुरू किया था और स्पा में महिलाएं और शहर के या बाहर के जो बच्चे जा रहे थे, उससे उस क्षेत्र विशेष का माहौल खराब हो रहा था. अनैतिक गतिविधियां बर्दाश्त नहीं है इसलिए कार्रवाई करते हुए वहां स्पा से चार महिलाओं को डिटेन किया है, जिनकी काउंसलिंग करवाई जा रही है, जो भी इलाके में स्पा होता है, वहां कार्रवाई करते हैं.

अनैतिक गतिविधियों से माहौल खराब

इसमें पहले की थी वो नहीं है. यह मकान उसने दुकान मालिक ने दूसरे को दिया होगा, लेकिन यह दूसरा है और हमें सूचना मिलती है तो हम खाली करवा देते हैं. चलने भी नहीं देते हैं, चलने भी नहीं देंगे. अनैतिक गतिविधियों से माहौल खराब होता है और समाज में एक इस तरह से यह चीजें ठीक नहीं है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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