/Sikar: मां को जान से मारने की कोशिश और पुलिस की काटी अंगुली, आरोपी गिरफ्तार

Sikar News: राजस्थान के सीकर जिले के श्रीमाधोपुर इलाके के थोई थाना पुलिस ने मां की हत्या की कोशिश करने और पुलिस जवान पर हमला कर उसकी अंगुली काटने के मामले में चार महीने से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है.

गिरफ्तार आरोपी सामली बल्डा प्रीतमपुरी निवासी सुरेश कुमार जाट है. थानाधिकारी नेकीराम ने बताया कि 9 जनवरी 2026 की देर रात करीब 2 बजे पुलिस थाना थोई को सूचना मिली थी कि सामली ढाणी प्रीतमपुरी में एक युवक घर की महिलाओं के साथ मारपीट कर रहा है.

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मां और भाभी से कर रहा था मारपीट

सूचना पर पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची, वहां आरोपी सुरेश कुमार अपनी मां और भाभी के साथ बेरहमी से मारपीट कर रहा था. आरोप है कि उसने अपनी मां के बाल पकड़कर उसे जमीन पर पटक दिया और गला दबाकर जान से मारने की कोशिश की.

दांतों से काट डाली पुलिस जवान की अंगुली

पुलिस टीम जब बीच-बचाव करने पहुंची तो आरोपी पुलिसकर्मियों से भी उलझ गया. इस दौरान उसने एक पुलिस जवान के हाथ की अंगुली दांतों से काटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया. घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था.

मामले में थाना थोई पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की गई. लगातार तलाश और दबिश के बाद पुलिस ने आरोपी सुरेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस आरोपी से पूछताछ कर न्यायालय में पेश किया, जहां से आरोपी को जेल भेज दिया गया.

पढ़िए सीकर की एक और बड़ी खबर

सीकर जिले के महरोली निवासी एक होटल व्यवसायी को गैंगस्टर के नाम पर धमकी देकर अवैध वसूली की मांग किए जाने का मामला सामने आया है. पीड़ित होटल संचालक ने इस संबंध में पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है.

मामले के बाद होटल व्यवसायियों में भय का माहौल है. जानकारी के अनुसार सरगोठ स्थित मकराना राज होटल के संचालक गंगा सिंह शेखावत को 4 एवं 6 मई को विदेशी नंबरों से कॉल आए. कॉल करने वाले व्यक्ति ने खुद को रोहित गोदारा गैंग का सदस्य वीरेंद्र चारण बताते हुए अनुचित राशि की मांग की.

कई बार जान से मारने की दी धमकी

आरोप है कि करीब 4 मिनट तक चली बातचीत के दौरान आरोपी ने कई बार जान से मारने की धमकी दी और कहा कि यदि सलामती चाहते हो तो बताई गई रकम का इंतजाम करो. पीड़ित ने बताया कि कॉल के अलावा आरोपी की ओर से मोबाइल पर टेक्स्ट मैसेज और वॉइस नोट भी भेजे गए, जिनमें डराने-धमकाने वाली बातें कही गई हैं.

लगातार मिल रही धमकियों से परिवार दहशत में है. मामले को गंभीरता से लेते हुए होटल व्यवसायी गंगा सिंह शेखावत ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है. पुलिस ने मामला दर्ज कर विदेशी नंबरों और भेजे गए मैसेज की जांच शुरू कर दी है.