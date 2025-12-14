Zee Rajasthan
अजमेर के व्यापारी का किडनैपिंग केस, सीकर पुलिस ने दीपू बाजिया को किया अरेस्ट

Sikar News: राजस्थान में सीकर जिले के खाटूश्यामजी सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम लामियां के हनुमान मंदिर पचार रोड पर अजमेर निवासी व्यापारी अमित खंडेलवाल के अपहरण की सनसनीखेज वारदात में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. पुलिस ने अपहरण कांड में शामिल एक और आरोपी प्रदीप उर्फ दीपू बाजिया को गिरफ्तार किया है.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Ashok singh shekhawat
Published: Dec 14, 2025, 10:02 AM IST | Updated: Dec 14, 2025, 10:02 AM IST

Sikar News: जिले के खाटूश्यामजी सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम लामियां के हनुमान मंदिर पचार रोड पर अजमेर निवासी व्यापारी अमित खंडेलवाल के अपहरण की सनसनीखेज वारदात में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. पुलिस ने अपहरण कांड में शामिल एक और आरोपी प्रदीप उर्फ दीपू बाजिया को गिरफ्तार किया है.

आरोपी से घटना को लेकर गहन पूछताछ की जा रही है. 8 जुलाई को परिवादी द्वारा खाटूश्यामजी सदर थाने में लिखित रिपोर्ट पेश की गई थी. रिपोर्ट में बताया गया कि लामियां से आगे पचार रोड स्थित एक पेट्रोल पंप के पास आरोपियों ने परिवादी व अपहृत की गाड़ी को रुकवाया.

इसके बाद व्यापारी अमित खंडेलवाल के साथ मारपीट की गई और जबरन उसे गाड़ी में डालकर अपहरण कर लिया गया. साथ ही पीड़ित की गाड़ी की चाबी भी आरोपियों ने जबरदस्ती छीन ली. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया.

सीसीटीवी फुटेज की जांच
घटना के खुलासे के लिए थानाधिकारी अमित कुमार नागोरा के नेतृत्व में विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया. गठित टीम में डीएसटी सीकर से कैलाशचंद्र यादव, डीएसटी हनुमानगढ़ से सुरेन्द्र मीणा, एएसआई रघुनाथ प्रसाद, कांस्टेबल रामेश्वरलाल व सुरेश शामिल रहे. पुलिस टीम ने व्यावहारिक पुलिसिंग के साथ तकनीकी सहायता, डिजिटल साक्ष्य, आसूचना संकलन, रूट चार्ट विश्लेषण तथा सीसीटीवी फुटेज की गहन जांच की.

आरोपी हुआ अरेस्ट
लगातार दिन-रात की कड़ी मेहनत के बाद पुलिस ने आरोपी प्रदीप उर्फ दीपू बाजिया पुत्र सुरेन्द्र जाट, निवासी छानी बड़ी, थाना भिरानी, तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ को नामजद करते हुए नोहर से गिरफ्तार कर लिया. पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ जारी है तथा अन्य फरार आरोपियों की तलाश भी तेज कर दी गई है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Sikar Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

