Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Sikar News: पुलिस ने पकड़े 7 जुआरी, बरामद की 1 लाख 49 हजार रुपये की नकदी

Sikar News: राजस्थान के सीकर में जुआ-सट्टा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई, जिसनें सात जुआरियों को पकड़ा. गया और उनसे लाखों रुपये बरामद किए गए. 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Ashok singh shekhawat
Published: Dec 19, 2025, 07:18 PM IST | Updated: Dec 19, 2025, 07:18 PM IST

Trending Photos

अरावली हो गई खत्म, तो जानें कैसे होगा राजस्थान का नजारा!
9 Photos
Save Aravalli Campaign

अरावली हो गई खत्म, तो जानें कैसे होगा राजस्थान का नजारा!

राजस्थान में कड़ाके की सर्दी जारी! फतेहपुर में लुढ़का पारा, जानें मौसम का ताजा अपडेट
6 Photos
Rajasthan Weather

राजस्थान में कड़ाके की सर्दी जारी! फतेहपुर में लुढ़का पारा, जानें मौसम का ताजा अपडेट

Winter Destination: राजस्थान से रात को निकलने के बाद बर्फीली वादियों में होगी सुबह, सिर्फ 9 घंटों में मिल जाएगी शानदार विंटर डेस्टिनेशन
8 Photos
winter destination

Winter Destination: राजस्थान से रात को निकलने के बाद बर्फीली वादियों में होगी सुबह, सिर्फ 9 घंटों में मिल जाएगी शानदार विंटर डेस्टिनेशन

राजस्थान में लेना है गोवा का मजा? इन जगहों पर मिलेगा समंदर जैसा एहसास!
7 Photos
bundi news

राजस्थान में लेना है गोवा का मजा? इन जगहों पर मिलेगा समंदर जैसा एहसास!

Sikar News: पुलिस ने पकड़े 7 जुआरी, बरामद की 1 लाख 49 हजार रुपये की नकदी

Sikar News: राजस्थान के सीकर जिला पुलिस ने जुआ-सट्टा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सात जुआरियों को रंगे हाथ पकड़ने में सफलता हासिल की. कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मौके से 1,49,150 रुपयों की नकद राशि व ताश की गड्डियां बरामद की है.

यह कार्रवाई पुलिस थाना कोतवाली सीकर की विशेष टीम ने की. पुलिस अधीक्षक सीकर प्रवीण नायक नूनावत के निर्देश पर चलाए जा रहे अवैध जुआ-सट्टा विरोधी अभियान के तहत किया गया. पुलिस कार्रवाई का थानाधिकारी सुनील कुमार के नेतृत्व में की गई अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. तेजपाल सिंह और पुलिस उप अधीक्षक संदीप सिंह की निगरानी में की.

थाना कोतवाली पुलिस के मुताबिक, 18 दिसंबर 2025 को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि सुरजपोल गेट के पास मारूति मार्केट की दूसरी मंजिल स्थित एक खाली दुकान पर कुछ लोग ताश की पत्तियों से रुपए दांव पर लगाकर जुआ खेल रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

सूचना के बाद पुलिस ने इलाके में निगरानी रखी और जब पुख्ता जानकारी मिली. वहां बड़ी रकम दांव पर लगी हुई है, तो वारंट लेकर टीम ने मौके पर दबिश दी. दबिश के दौरान मौके से सात व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और उनके पास से ₹1,49,150 की नगदी जब्त की गई. जुआरियों को कोतवाली लाया गया और उनके खिलाफ जुआ अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज पुलिस मामले की जांच कर रही है.

गिरफ्तार आरोपी
मोहम्मद आसीफ पुत्र मोहम्मद रफीक, उम्र 52 वर्ष, निवासी मोहल्ला कारीगरान वार्ड 22, सीकर
रमेश कुमार अग्रवाल पुत्र रत्तनलाल अग्रवाल, उम्र 52 वर्ष, निवासी रामपुरा रोड दुर्गा कॉलोनी वार्ड 29, सीकरमोहम्मद जाहिद पुत्र मोहम्मद मकबुल, उम्र 19 वर्ष, निवासी बिसम्मिला कॉलोनी वार्ड 23, सीकर
मोहम्मद अनवर पुत्र भाऊ खां, उम्र 50 वर्ष, निवासी सबलपुरा पावर हाउस के पास वार्ड 4, सीकर
सुनिल अग्रवाल पुत्र महेश अग्रवाल, उम्र 42 वर्ष, निवासी राधाकिशनपुरा वार्ड 53, सीकर
पवन सोनी पुत्र नोरंगलाल सोनी, उम्र 40 वर्ष, निवासी धर्माणा बगीची रामपुरा रोड, सीकर
रुस्तम खान तगाला पुत्र सरवर अली, उम्र 42 वर्ष, निवासी महादेव कॉलोनी नेहरू पार्क के पीछे, सीकर

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Sikar News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news