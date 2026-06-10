/सीकर पुलिस को मिली हाईवे मोबाइल पेट्रोलिंग की दो गाड़ियां, हादसों में अब तुरंत मिलेगी राहत

Sikar News: सीकर में सड़क हादसों के दौरान अब पुलिस को क्रेन या एंबुलेंस का इंतजार नहीं करना पड़ेगा. पुलिस मुख्यालय की ओर से सीकर पुलिस को दो अत्याधुनिक हाईवे मोबाइल पेट्रोलिंग गाड़ियां उपलब्ध करवाई गई हैं. इन गाड़ियों का उद्घाटन आज सीकर एसपी प्रवीण नायक नूनावत ने किया. इस मौके पर एडिशनल एसपी डॉ तेजपाल सिंह और गिरधारी लाल शर्मा भी मौजूद रहे.

सीकर एसपी प्रवीण नायक नूनावत ने बताया कि पुलिस मुख्यालय की ओर से मिली इन दोनों हाईवे मोबाइल पेट्रोलिंग गाड़ियों में आधुनिक रेस्क्यू उपकरण लगाए गए हैं. एक गाड़ी को सीकर-चूरू हाईवे पर और दूसरी को जयपुर रोड पर तैनात किया जाएगा, ताकि हादसे की स्थिति में तुरंत राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया जा सके. इन गाड़ियों में पेड़ काटने की मशीन, टोइंग किट, ऑक्सीजन सिलेंडर, स्ट्रेचर, शीशे तोड़ने के औजार और कटर मशीन जैसी इमरजेंसी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं.

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दुर्घटना के दौरान यदि कोई घायल या शव वाहन में फंस जाता है तो कटर मशीन की मदद से वाहन के हिस्सों को काटकर बाहर निकाला जा सकेगा. इसके साथ ही पेट्रोलिंग गाड़ियों में ऑक्सीजन सुविधा होने से गंभीर घायलों को एंबुलेंस पहुंचने से पहले ही प्राथमिक उपचार दिया जा सकेगा.

इससे हादसों में घायल लोगों की जान बचाने में मदद मिलेगी. गौरतलब है कि सीकर जिले से होकर जयपुर-बीकानेर नेशनल हाईवे गुजरता है, जहां प्रतिदिन हजारों छोटे-बड़े वाहन आवाजाही करते हैं. हाईवे पर आए दिन होने वाले सड़क हादसों को देखते हुए इन हाईवे मोबाइल पेट्रोलिंग गाड़ियों को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

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