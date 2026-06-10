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सीकर पुलिस को मिली हाईवे मोबाइल पेट्रोलिंग की दो गाड़ियां, हादसों में अब तुरंत मिलेगी राहत

Rajasthan News: सीकर पुलिस को सड़क हादसों में त्वरित राहत और बचाव कार्य के लिए दो अत्याधुनिक हाईवे मोबाइल पेट्रोलिंग वाहन मिले हैं. इन वाहनों को एसपी प्रवीण नायक नूनावत ने रवाना किया. ये गाड़ियां जयपुर रोड और फतेहपुर-चूरू हाईवे पर तैनात रहेंगी, जिससे दुर्घटना की स्थिति में लोगों को तेजी से सहायता मिल सकेगी.

Edited byAnsh RajReported byAshok singh shekhawat
Published: Jun 10, 2026, 02:17 PM|Updated: Jun 10, 2026, 02:17 PM
सीकर पुलिस को मिली हाईवे मोबाइल पेट्रोलिंग की दो गाड़ियां, हादसों में अब तुरंत मिलेगी राहत
Image Credit: Rajasthan News

Sikar News: सीकर में सड़क हादसों के दौरान अब पुलिस को क्रेन या एंबुलेंस का इंतजार नहीं करना पड़ेगा. पुलिस मुख्यालय की ओर से सीकर पुलिस को दो अत्याधुनिक हाईवे मोबाइल पेट्रोलिंग गाड़ियां उपलब्ध करवाई गई हैं. इन गाड़ियों का उद्घाटन आज सीकर एसपी प्रवीण नायक नूनावत ने किया. इस मौके पर एडिशनल एसपी डॉ तेजपाल सिंह और गिरधारी लाल शर्मा भी मौजूद रहे.

सीकर एसपी प्रवीण नायक नूनावत ने बताया कि पुलिस मुख्यालय की ओर से मिली इन दोनों हाईवे मोबाइल पेट्रोलिंग गाड़ियों में आधुनिक रेस्क्यू उपकरण लगाए गए हैं. एक गाड़ी को सीकर-चूरू हाईवे पर और दूसरी को जयपुर रोड पर तैनात किया जाएगा, ताकि हादसे की स्थिति में तुरंत राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया जा सके. इन गाड़ियों में पेड़ काटने की मशीन, टोइंग किट, ऑक्सीजन सिलेंडर, स्ट्रेचर, शीशे तोड़ने के औजार और कटर मशीन जैसी इमरजेंसी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं.

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दुर्घटना के दौरान यदि कोई घायल या शव वाहन में फंस जाता है तो कटर मशीन की मदद से वाहन के हिस्सों को काटकर बाहर निकाला जा सकेगा. इसके साथ ही पेट्रोलिंग गाड़ियों में ऑक्सीजन सुविधा होने से गंभीर घायलों को एंबुलेंस पहुंचने से पहले ही प्राथमिक उपचार दिया जा सकेगा.

इससे हादसों में घायल लोगों की जान बचाने में मदद मिलेगी. गौरतलब है कि सीकर जिले से होकर जयपुर-बीकानेर नेशनल हाईवे गुजरता है, जहां प्रतिदिन हजारों छोटे-बड़े वाहन आवाजाही करते हैं. हाईवे पर आए दिन होने वाले सड़क हादसों को देखते हुए इन हाईवे मोबाइल पेट्रोलिंग गाड़ियों को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

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Ansh Raj

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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