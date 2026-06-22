/हरियाणा ब्रांड की 110 पेटी शराब, सीकर पुलिस ने पकड़ा बड़ा जखीरा, दो तस्कर गिरफ्तार

Sikar Crime News: सीकर पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए हरियाणा ब्रांड की करीब 8 लाख रुपये कीमत की अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की है. सदर थाना पुलिस ने ट्रैक्टर-ट्रॉली में छिपाकर ले जाई जा रही 110 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त करते हुए दो तस्करों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने शराब परिवहन में प्रयुक्त ट्रैक्टर-ट्रॉली को भी जब्त कर लिया है. मामले में आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर आरोपियों से पूछताछ की जा रही है.



सदर थानाधिकारी इन्द्रराज मरोड़िया के नेतृत्व में गठित टीम को सूचना मिली थी कि कंवरपुरा से बाडलवास की ओर एक ट्रैक्टर-ट्रॉली में अवैध शराब की खेप ले जाई जा रही है. सूचना पर पुलिस ने संभावित मार्गों पर नाकाबंदी की. इस दौरान बाडलवास-भीखणवासी मार्ग पर जोहड़ी के पास संदिग्ध ट्रैक्टर-ट्रॉली को रोककर तलाशी ली गई.

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तलाशी के दौरान ट्रॉली में लकड़ी के कार्टनों में भरी चंडीगढ़ निर्मित हरियाणा ब्रांड की 110 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद हुई. पूछताछ में चालक ने अपना नाम सुरेन्द्र खिलेरी तथा उसके साथी ने सुनील कुमार सेषमा बताया. पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर शराब और ट्रैक्टर-ट्रॉली को जब्त कर लिया.

थानाधिकारी इन्द्रराज मरोड़िया ने बताया कि प्रारंभिक जांच में जब्त शराब की कीमत करीब 8 लाख रुपये आंकी गई है. आरोपियों से पूछताछ की जा रही है, ताकि शराब तस्करी के नेटवर्क और इसमें शामिल अन्य लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जा सके.

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