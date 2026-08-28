/रक्षाबंधन और रविवार के कारण बदला नामांकन शेड्यूल, अब 29 और 31 अगस्त को ही मौका

Sikar News: सीकर जिले के रींगस नगर पालिका चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है. नामांकन के पहले दिन नगर पालिका क्षेत्र के 17 अभ्यर्थियों ने कुल 18 नाम निर्देशन पत्र जमा करवाए. निर्धारित प्रक्रिया के तहत सभी नामांकन पत्र उपखंड अधिकारी कार्यालय में जमा किए गए.

नामांकन शुरू होने के साथ ही एसडीएम कार्यालय परिसर में दिनभर चुनावी गतिविधियां नजर आईं. अलग-अलग वार्डों से चुनाव मैदान में उतरने वाले अभ्यर्थी अपने समर्थकों के साथ कार्यालय पहुंचे. इस दौरान परिसर में चुनावी चर्चाओं और उम्मीदवारों की आवाजाही से माहौल में काफी हलचल रही.

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सुरक्षा के लिए पुलिस जाब्ता तैनात

नामांकन प्रक्रिया को देखते हुए प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए. एसडीएम कार्यालय परिसर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस जाब्ता तैनात किया गया. नामांकन के दौरान किसी तरह की अव्यवस्था न हो, इसे लेकर पुलिस और प्रशासन की टीम सतर्क रही.

अभ्यर्थियों के साथ बड़ी संख्या में समर्थकों के पहुंचने को देखते हुए प्रशासन ने व्यवस्थाओं का भी विशेष ध्यान रखा. नामांकन स्थल पर लोगों की सुविधा के लिए छाया और पेयजल की समुचित व्यवस्था की गई, ताकि गर्मी के बीच उम्मीदवारों और उनके साथ आए लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े.

अब 29 और 31 अगस्त को होंगे नामांकन

नामांकन प्रक्रिया के बीच रक्षाबंधन और रविवार का अवकाश रहेगा. इसके चलते अब 29 अगस्त और 31 अगस्त को ही नाम निर्देशन पत्र जमा किए जाएंगे. प्रशासन की ओर से चुनाव प्रक्रिया को लेकर आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं.

नामांकन के लिए निर्धारित प्रक्रिया और समयावधि के अनुसार अभ्यर्थियों से नाम निर्देशन पत्र लिए जा रहे हैं. चुनाव को लेकर आने वाले दिनों में नामांकन स्थल पर गतिविधियां और बढ़ने की संभावना है.

एसडीएम ने व्यवस्थाओं की जानकारी दी

उपखंड अधिकारी बृजेश कुमार ने बताया कि नाम निर्देशन पत्र निर्धारित समयावधि में एसडीएम कार्यालय में जमा किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि नामांकन प्रक्रिया के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है.

उन्होंने यह भी बताया कि अभ्यर्थियों और उनके समर्थकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नामांकन स्थल पर आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं. प्रशासन चुनाव प्रक्रिया को निर्धारित नियमों और व्यवस्था के अनुसार पूरा कराने में जुटा हुआ है.