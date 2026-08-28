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रक्षाबंधन और रविवार के कारण बदला नामांकन शेड्यूल, अब 29 और 31 अगस्त को ही मौका

Sikar News: रींगस नगर पालिका चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है. पहले दिन 17 अभ्यर्थियों ने 18 नाम निर्देशन पत्र जमा किए. रक्षाबंधन और रविवार के अवकाश के कारण अब 29 और 31 अगस्त को नामांकन होंगे.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Ashok singh shekhawat
Published:Aug 28, 2026, 11:52 AM IST | Updated:Aug 28, 2026, 11:52 AM IST
रक्षाबंधन और रविवार के कारण बदला नामांकन शेड्यूल, अब 29 और 31 अगस्त को ही मौका
Image Credit: रींगस नगर पालिका चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया.

Sikar News: सीकर जिले के रींगस नगर पालिका चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है. नामांकन के पहले दिन नगर पालिका क्षेत्र के 17 अभ्यर्थियों ने कुल 18 नाम निर्देशन पत्र जमा करवाए. निर्धारित प्रक्रिया के तहत सभी नामांकन पत्र उपखंड अधिकारी कार्यालय में जमा किए गए.

नामांकन शुरू होने के साथ ही एसडीएम कार्यालय परिसर में दिनभर चुनावी गतिविधियां नजर आईं. अलग-अलग वार्डों से चुनाव मैदान में उतरने वाले अभ्यर्थी अपने समर्थकों के साथ कार्यालय पहुंचे. इस दौरान परिसर में चुनावी चर्चाओं और उम्मीदवारों की आवाजाही से माहौल में काफी हलचल रही.

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सुरक्षा के लिए पुलिस जाब्ता तैनात

नामांकन प्रक्रिया को देखते हुए प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए. एसडीएम कार्यालय परिसर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस जाब्ता तैनात किया गया. नामांकन के दौरान किसी तरह की अव्यवस्था न हो, इसे लेकर पुलिस और प्रशासन की टीम सतर्क रही.

अभ्यर्थियों के साथ बड़ी संख्या में समर्थकों के पहुंचने को देखते हुए प्रशासन ने व्यवस्थाओं का भी विशेष ध्यान रखा. नामांकन स्थल पर लोगों की सुविधा के लिए छाया और पेयजल की समुचित व्यवस्था की गई, ताकि गर्मी के बीच उम्मीदवारों और उनके साथ आए लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े.

अब 29 और 31 अगस्त को होंगे नामांकन

नामांकन प्रक्रिया के बीच रक्षाबंधन और रविवार का अवकाश रहेगा. इसके चलते अब 29 अगस्त और 31 अगस्त को ही नाम निर्देशन पत्र जमा किए जाएंगे. प्रशासन की ओर से चुनाव प्रक्रिया को लेकर आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं.

नामांकन के लिए निर्धारित प्रक्रिया और समयावधि के अनुसार अभ्यर्थियों से नाम निर्देशन पत्र लिए जा रहे हैं. चुनाव को लेकर आने वाले दिनों में नामांकन स्थल पर गतिविधियां और बढ़ने की संभावना है.

एसडीएम ने व्यवस्थाओं की जानकारी दी

उपखंड अधिकारी बृजेश कुमार ने बताया कि नाम निर्देशन पत्र निर्धारित समयावधि में एसडीएम कार्यालय में जमा किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि नामांकन प्रक्रिया के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है.

उन्होंने यह भी बताया कि अभ्यर्थियों और उनके समर्थकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नामांकन स्थल पर आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं. प्रशासन चुनाव प्रक्रिया को निर्धारित नियमों और व्यवस्था के अनुसार पूरा कराने में जुटा हुआ है.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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