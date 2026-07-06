/Photos: सीकर के रींगस में आधी रात मेघों का धमाका, झमाझम बारिश से बदला मौसम, खिले किसानों के चेहरे

Sikar Weather Update: सीकर जिले के रींगस उपखंड क्षेत्र में मौसम ने अचानक ऐसी करवट ली कि पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी और उमस से बेहाल लोगों के चेहरे खिल उठे. देर रात आसमान में घने बादल छा गए और तेज मेघगर्जना के साथ ठंडी हवाओं का दौर शुरू हुआ, जिसके बाद झमाझम बारिश ने पूरे इलाके को तरबतर कर दिया. इस अचानक हुए बदलाव से क्षेत्रवासियों को चिलचिलाती धूप और उमस भरे माहौल से बड़ी राहत मिली है.

तीन दिनों की भयंकर उमस का हुआ अंत, सुहावना हुआ मौसम

रींगस और आस-पास के क्षेत्रों में पिछले तीन दिनों से सूरज के तीखे तेवरों और भारी उमस के कारण जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो चुका था. लोग दिनभर पसीने से तरबतर थे और दोपहर के समय घरों से निकलना भी दूभर हो रहा था. लेकिन देर रात शुरू हुई इस बारिश ने मौसम का पासा पूरी तरह पलट दिया. बारिश के चलते तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे पूरे वातावरण में एक सुखद ठंडक घुल गई है और मौसम बेहद सुहावना हो गया है.

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किसानों के लिए 'अमृत' बनकर बरसीं बूंदें, फसलों को मिला नया जीवन

इस बेमौसम और अचानक हुई बारिश का सबसे बड़ा और सीधा फायदा क्षेत्र के अन्नदाताओं को मिला है. कृषि विशेषज्ञों और स्थानीय किसानों के अनुसार, हाल ही में खेतों में बोई गई खरीफ की फसलों के लिए यह बारिश किसी 'संजीवनी बूटी' से कम नहीं है. इलाके में बड़े पैमाने पर बाजरा, मूंग, ग्वार और तिल जैसी फसलों की बुवाई की गई है.

किसानों का कहना है कि सही समय पर हुई इस वर्षा से:

फसलों के बीजों के अंकुरण में तेजी आएगी.

पौधों की शुरुआती बढ़वार और मजबूती में बहुत मदद मिलेगी.

खेतों में तत्काल सिंचाई करने की जरूरत और लागत काफी कम हो जाएगी.

आमजन के चेहरे खिले, अच्छी पैदावार की जगी उम्मीद

मौसम के इस खूबसूरत बदलाव ने जहाँ आम नागरिकों को उमस भरी रातों से निजात दिलाई है, वहीं ग्रामीण इलाकों और खेतों में किसानों के चेहरों पर रौनक ला दी है. किसानों को उम्मीद है कि यदि आने वाले दिनों में भी इसी तरह संतुलित और समय पर वर्षा होती रही, तो इस बार खरीफ सीजन में बंपर पैदावार देखने को मिल सकती है. फिलहाल, पूरे रींगस क्षेत्र में ठंडी हवाओं और राहत की फुहारों से उत्साह का माहौल बना हुआ है.