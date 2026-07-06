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Photos: सीकर के रींगस में आधी रात मेघों का धमाका, झमाझम बारिश से बदला मौसम, खिले किसानों के चेहरे

Sikar Weather Update: सीकर के रींगस में देर रात तेज गर्जना के साथ हुई बारिश ने तीन दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी और उमस से बड़ी राहत दिलाई है. तापमान में गिरावट से मौसम सुहावना हो गया है. यह बारिश बाजरा, मूंग और ग्वार जैसी खरीफ फसलों के लिए संजीवनी साबित हो रही है.
 

Edited bySandhya YadavReported byAshok singh shekhawat
Published: Jul 06, 2026, 07:23 AM|Updated: Jul 06, 2026, 07:23 AM
Photos: सीकर के रींगस में आधी रात मेघों का धमाका, झमाझम बारिश से बदला मौसम, खिले किसानों के चेहरे
Image Credit: रींगस में तापमान में गिरावट से मौसम सुहावना.Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Sikar Weather Update: सीकर जिले के रींगस उपखंड क्षेत्र में मौसम ने अचानक ऐसी करवट ली कि पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी और उमस से बेहाल लोगों के चेहरे खिल उठे. देर रात आसमान में घने बादल छा गए और तेज मेघगर्जना के साथ ठंडी हवाओं का दौर शुरू हुआ, जिसके बाद झमाझम बारिश ने पूरे इलाके को तरबतर कर दिया. इस अचानक हुए बदलाव से क्षेत्रवासियों को चिलचिलाती धूप और उमस भरे माहौल से बड़ी राहत मिली है.

तीन दिनों की भयंकर उमस का हुआ अंत, सुहावना हुआ मौसम
रींगस और आस-पास के क्षेत्रों में पिछले तीन दिनों से सूरज के तीखे तेवरों और भारी उमस के कारण जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो चुका था. लोग दिनभर पसीने से तरबतर थे और दोपहर के समय घरों से निकलना भी दूभर हो रहा था. लेकिन देर रात शुरू हुई इस बारिश ने मौसम का पासा पूरी तरह पलट दिया. बारिश के चलते तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे पूरे वातावरण में एक सुखद ठंडक घुल गई है और मौसम बेहद सुहावना हो गया है.

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किसानों के लिए 'अमृत' बनकर बरसीं बूंदें, फसलों को मिला नया जीवन
इस बेमौसम और अचानक हुई बारिश का सबसे बड़ा और सीधा फायदा क्षेत्र के अन्नदाताओं को मिला है. कृषि विशेषज्ञों और स्थानीय किसानों के अनुसार, हाल ही में खेतों में बोई गई खरीफ की फसलों के लिए यह बारिश किसी 'संजीवनी बूटी' से कम नहीं है. इलाके में बड़े पैमाने पर बाजरा, मूंग, ग्वार और तिल जैसी फसलों की बुवाई की गई है.

किसानों का कहना है कि सही समय पर हुई इस वर्षा से:

फसलों के बीजों के अंकुरण में तेजी आएगी.

पौधों की शुरुआती बढ़वार और मजबूती में बहुत मदद मिलेगी.

खेतों में तत्काल सिंचाई करने की जरूरत और लागत काफी कम हो जाएगी.

आमजन के चेहरे खिले, अच्छी पैदावार की जगी उम्मीद
मौसम के इस खूबसूरत बदलाव ने जहाँ आम नागरिकों को उमस भरी रातों से निजात दिलाई है, वहीं ग्रामीण इलाकों और खेतों में किसानों के चेहरों पर रौनक ला दी है. किसानों को उम्मीद है कि यदि आने वाले दिनों में भी इसी तरह संतुलित और समय पर वर्षा होती रही, तो इस बार खरीफ सीजन में बंपर पैदावार देखने को मिल सकती है. फिलहाल, पूरे रींगस क्षेत्र में ठंडी हवाओं और राहत की फुहारों से उत्साह का माहौल बना हुआ है.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और राजस्थान डेस्क की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.Read More

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