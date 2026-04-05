खाटू श्याम जाने वाले श्रद्धालुओं से मारपीट! रींगस में कचौरी खाने पर जमकर हुआ बवाल

Sikar News: धार्मिक आस्था के प्रमुख केंद्रों पर बढ़ती अव्यवस्था अब गंभीर चिंता का विषय बनती जा रही है. मंदिरों और तीर्थ स्थलों के आसपास आए दिन हो रही मारपीट की घटनाएं न सिर्फ श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर रही हैं बल्कि इन पवित्र स्थलों की छवि भी धूमिल कर रही हैं. कभी प्रसाद को लेकर, कभी खाने-पीने को लेकर तो कभी मामूली कहासुनी के चलते विवाद बढ़कर मारपीट तक पहुंच रहे हैं.

ताजा मामला सीकर जिले के रींगस रेलवे स्टेशन बाजार का है, जहां शनिवार देर रात कचौरी खा रहे श्याम भक्त दंपति के साथ दुकानदारों द्वारा मारपीट का मामला सामने आया. जानकारी के अनुसार, विकास कुमार अपनी पत्नी प्रियंका के साथ बाबा श्याम के दर्शन के लिए खाटू धाम जा रहे थे. ट्रेन से रींगस पहुंचने के बाद दोनों स्टेशन के बाहर बाजार में कचौरी खाने के लिए रुके थे. इसी दौरान एक दुकानदार ने उन्हें वहां खड़े होकर खाने से मना करते हुए आगे जाने को कहा.



इस बात को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई. घटना के दौरान मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई, लेकिन किसी ने भी बीच-बचाव करने की कोशिश नहीं की. करीब 15 से 20 मिनट तक मौके पर अफरातफरी का माहौल बना रहा. हालांकि देर रात तक किसी भी पक्ष द्वारा थाने में मामला दर्ज नहीं करवाया गया.

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एक ही दिन में करीब 55 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त

खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है. रींगस इस मार्ग का प्रमुख रेलवे स्टेशन होने के कारण यहां हर दिन भारी भीड़ उमड़ती है. आंकड़ों के अनुसार फाल्गुन माह की एकादशी पर रेलवे को एक ही दिन में करीब 55 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ था, वहीं हाल ही में कामदा एकादशी के अवसर पर भी करीब 49 लाख रुपये की आय दर्ज की गई. इतनी भारी भीड़ के बावजूद सुरक्षा व्यवस्था नगण्य नजर आ रही है. स्टेशन परिसर और बाजार क्षेत्र में न तो पर्याप्त पुलिस बल तैनात है और न ही भीड़ नियंत्रण के ठोस इंतजाम दिखाई देते हैं.



लगातार हो रही ऐसी घटनाएं प्रशासनिक व्यवस्थाओं की पोल खोल रही हैं. श्रद्धालुओं के साथ हो रही मारपीट की घटनाएं यह सवाल खड़ा कर रही हैं कि आखिर धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था कब मजबूत होगी और कब इन घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाया जाएगा. श्रद्धालुओं का कहना है कि आस्था के केंद्रों पर यदि इसी तरह का माहौल रहा तो यह न केवल श्रद्धा को आहत करेगा बल्कि क्षेत्र की छवि को भी नुकसान पहुंचाएगा.

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