/खाटूश्यामजी जाने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए बड़ी राहत, रींगस मार्ग पर खुली नई पुलिस चौकी

Sikar News: सीकर जिले के रींगस खाटूश्यामजी मार्ग पर श्याम भक्तों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में लांपुवा गांव में नई पुलिस चौकी का शुभारंभ किया गया. पुलिस अधीक्षक प्रवीण नायक नूनावत ने फीता काटकर पुलिस चौकी का उद्घाटन किया. इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दीपक गर्ग, पुलिस उपाधीक्षक राजेश जांगिड़ तथा खाटूश्यामजी थानाधिकारी इन्द्राज मरोड़िया ने पुलिस अधीक्षक की अगवानी की. उद्घाटन समारोह में बड़ी संख्या में ग्रामीण, जनप्रतिनिधि और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे.

पुलिस अधीक्षक प्रवीण नायक नूनावत ने कहा कि खाटूश्यामजी में वर्षभर बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं. ऐसे में लांपुवा पुलिस चौकी शुरू होने से श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी. उन्होंने बताया कि इस चौकी के माध्यम से रींगस खाटूश्यामजी मार्ग पर होने वाली सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण लगाने में भी सहायता मिलेगी. साथ ही किसी भी आपात स्थिति में पुलिस की त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जा सकेगी.

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नियमित रहेगा पुलिस जाब्ता

नई पुलिस चौकी में एक सब इंस्पेक्टर, एक सरकारी वाहन तथा एक पांच का पुलिस जाब्ता नियमित रूप से तैनात रहेगा. सब इंस्पेक्टर दुला राम सैनी को चौकी प्रभारी नियुक्त किया गया है. यह पुलिस चौकी रींगस थाना के अधीन संचालित होगी. अधिकारियों का कहना है कि नई व्यवस्था से क्षेत्र में पुलिस की मौजूदगी और निगरानी दोनों मजबूत होंगी.

कई गांवों को मिलेगा सीधा लाभ

लांपुवा पुलिस चौकी के अधिकार क्षेत्र में ग्राम पंचायत लांपुवा, तपीपल्या, आभावास, चौमूं पुरोहितान तथा दादिया रामपुरा को शामिल किया गया है. इससे इन गांवों के लोगों को पुलिस सेवाएं पहले की तुलना में अधिक तेजी और आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी. स्थानीय लोगों का मानना है कि चौकी शुरू होने से क्षेत्र में कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था दोनों में सुधार होगा.

ग्रामीणों ने जताया आभार

उद्घाटन समारोह के दौरान ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक प्रवीण नायक नूनावत का साफा पहनाकर और माल्यार्पण कर सम्मान किया. उन्होंने लंबे समय से चली आ रही पुलिस चौकी की मांग पूरी होने पर पुलिस प्रशासन का आभार व्यक्त किया. ग्रामीणों ने विश्वास जताया कि नई चौकी शुरू होने से क्षेत्र में अपराधों पर अंकुश लगेगा, यातायात व्यवस्था बेहतर होगी और आमजन के साथ साथ खाटूश्यामजी आने वाले श्याम भक्तों को भी अधिक सुरक्षित वातावरण मिल सकेगा.

