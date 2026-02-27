सीकर में बड़ा एक्सीडेंट, ब्रेजा को बचाने में बेकाबू हुई गाड़ी 4 बार पलटी! मची चीख-पुकार

Sikar Road Accident: राजस्थान के सीकर जिले के रींगस क्षेत्र में गुरुवार को एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें श्याम श्रद्धालुओं से भरी सवारी गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई. हादसा एनएच-52 पर भोपतपुरा के समीप हुआ.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सवारी गाड़ी रींगस से खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए जा रही थी. इसी दौरान सामने से गलत दिशा में आ रही ब्रेजा कार को बचाने के प्रयास में चालक ने नियंत्रण खो दिया और गाड़ी सड़क किनारे पलटी खा गई. बताया जा रहा है कि वाहन तीन से चार बार पलटा, जिससे उसमें सवार यात्रियों में चीख-पुकार मच गई.

5 की हालत गंभीर

इस दुर्घटना में कुल 9 यात्री घायल हुए हैं. हादसे की चपेट में ड्यूटी पॉइंट पर जा रहा एक पुलिसकर्मी भी आ गया, जिसे भी चोटें आई हैं. स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया और घायलों को बाहर निकाला. सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और बचाव अभियान तेज किया गया.

सभी घायलों को तत्काल राजकीय उप जिला अस्पताल, रींगस में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार शुरू किया. डॉक्टरों के अनुसार, 5 घायलों की हालत गंभीर होने पर उन्हें बेहतर इलाज के लिए उच्च चिकित्सा केंद्र रेफर किया गया है, जबकि अन्य का उपचार अस्पताल में जारी है.

समुचित उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश

घटना की सूचना मिलने पर उपखंड अधिकारी बृजेश कुमार अस्पताल पहुंचे और घायलों की कुशलक्षेम जानी. उन्होंने चिकित्सकों को सभी मरीजों को समुचित उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए. प्रशासन की ओर से घायलों के परिजनों को भी सूचित किया गया है.

यातायात हुआ प्रभावित

हादसे के बाद कुछ समय के लिए एनएच-52 पर यातायात प्रभावित रहा, जिसे बाद में पुलिस ने व्यवस्थित कराया. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि ब्रेजा कार चालक किस कारण गलत दिशा में वाहन चला रहा था. प्रारंभिक जांच में लापरवाही को हादसे की बड़ी वजह माना जा रहा है.

