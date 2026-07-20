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कबाड़ खरीदने वाले युवक ने रचा इतिहास! बेटे को खोने के दर्द के बीच NEET में हासिल की शानदार रैंक

NEET Success Story: सीकर के रींगस निवासी सुनील गाड़िया लुहार ने आर्थिक तंगी, पिता के साथ कबाड़ खरीदने का काम और छह महीने के बेटे को खोने के दर्द के बावजूद NEET में 593 अंक हासिल कर ओबीसी वर्ग में 5,680वीं रैंक प्राप्त की. उनकी सफलता पूरे क्षेत्र के लिए प्रेरणा बनी है.
 

Edited bySandhya Yadav
Published: Jul 20, 2026, 09:41 AM|Updated: Jul 20, 2026, 09:41 AM
कबाड़ खरीदने वाले युवक ने रचा इतिहास! बेटे को खोने के दर्द के बीच NEET में हासिल की शानदार रैंक
Image Credit: सुनील गाड़िया लुहार ने पढ़ाई के साथ निभाई परिवार की जिम्मेदारी.Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

NEET Success Story: राजस्थान के सीकर जिले के रींगस कस्बे से संघर्ष, मेहनत और दृढ़ संकल्प की एक प्रेरणादायक कहानी सामने आई है. वार्ड नंबर-12 निवासी सुनील गाड़िया लुहार ने कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए नीट (NEET) परीक्षा में शानदार सफलता हासिल की है. उन्होंने 593 अंक प्राप्त कर ओबीसी वर्ग में 5,680वीं रैंक हासिल की. उनकी इस उपलब्धि ने न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे गाड़िया लुहार समाज को गौरवान्वित किया है. उनकी सफलता को क्षेत्र के युवाओं के लिए प्रेरणा माना जा रहा है.

सुनील की सफलता की जानकारी मिलने पर खंडेला विधायक सुभाष मील स्वयं उनके जैतूसर रोड स्थित निवास पहुंचे. उन्होंने सुनील का साफा पहनाकर और श्याम दुपट्टा ओढ़ाकर सम्मान किया. इस दौरान विधायक ने उनके माता-पिता को मिठाई खिलाकर बधाई दी और परिवार की मेहनत की सराहना की.

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विधायक सुभाष मील ने कहा कि विपरीत परिस्थितियों में मिली यह सफलता बताती है कि यदि लक्ष्य स्पष्ट हो और मेहनत सच्ची हो तो कोई भी बाधा रास्ता नहीं रोक सकती. उन्होंने विश्वास जताया कि सुनील भविष्य में एक सफल डॉक्टर बनकर समाज और क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे. इस अवसर पर पूर्व पार्षद विष्णु गंगावत सहित कई लोग उपस्थित रहे.

पढ़ाई के साथ निभाई परिवार की जिम्मेदारी

सुनील का जीवन संघर्षों से भरा रहा है. परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होने के कारण उन्हें पढ़ाई के साथ-साथ अपने पिता का सहयोग भी करना पड़ा. वे लंबे समय तक अपने पिता के साथ घर-घर जाकर कबाड़ खरीदने का कार्य करते रहे. परिवार की जिम्मेदारियों के बीच भी उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और डॉक्टर बनने का सपना कभी नहीं छोड़ा.

सीमित संसाधनों और कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने लगातार मेहनत की और अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान केंद्रित रखा. यही समर्पण उनकी सफलता की सबसे बड़ी वजह बना.

बेटे को खोने का दर्द बना सबसे बड़ी प्रेरणा

सुनील के जीवन में सबसे कठिन दौर तब आया जब करीब सात महीने पहले बीमारी के कारण उनके छह महीने के मासूम बेटे का निधन हो गया. यह घटना उनके और पूरे परिवार के लिए बेहद पीड़ादायक थी. हालांकि इस गहरे दुख ने उन्हें टूटने नहीं दिया, बल्कि डॉक्टर बनने के उनके संकल्प को और मजबूत कर दिया.

सुनील का कहना है कि अपने बेटे को समय पर बेहतर इलाज नहीं मिल पाने का दर्द उन्हें जीवनभर याद रहेगा. यही अनुभव उन्हें डॉक्टर बनने और जरूरतमंद लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रेरित करता रहेगा.

समाज के युवाओं के लिए बने प्रेरणा

सुनील गाड़िया लुहार की सफलता यह साबित करती है कि कठिनाइयां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हों, दृढ़ इच्छाशक्ति, निरंतर मेहनत और लक्ष्य के प्रति समर्पण से हर चुनौती को पार किया जा सकता है. आर्थिक तंगी, पारिवारिक जिम्मेदारियों और व्यक्तिगत दुख के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और अपने सपने को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया. उनकी यह उपलब्धि आज पूरे क्षेत्र और समाज के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई है.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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