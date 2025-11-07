Zee Rajasthan
सीकर में सड़क हादसे ने बुझा दिए दो घरों के चिराग, अँधेरे में खड़ी ट्राली में जा घुसी बाइक, तीन की दर्दनाक मौत

Sikar Road Accident: राजस्थान के सीकर जिले के श्रीमाधोपुर में थोई-कांवट बाईपास रोड पर देर रात भयानक सड़क दुर्घटना में तीन युवकों की जान चली गई। घटना रात करीब 1 बजे घटी.

Published: Nov 07, 2025, 07:53 AM IST | Updated: Nov 07, 2025, 07:53 AM IST

सीकर में सड़क हादसे ने बुझा दिए दो घरों के चिराग, अँधेरे में खड़ी ट्राली में जा घुसी बाइक, तीन की दर्दनाक मौत

Sikar Road Accident: राजस्थान के सीकर जिले के श्रीमाधोपुर क्षेत्र में देर रात एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हो गया, जिसमें तीन युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. घटना थोई-कांवट बाईपास रोड पर रात करीब एक बजे घटी, जब तेज रफ्तार बाइक सड़क किनारे खड़ी ट्रैक्टर-ट्रॉली से जोरदार टक्कर मार बैठी. हादसे में घायल युवकों को तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन चोटों की गंभीरता के कारण तीनों ने दम तोड़ दिया. इस घटना ने पूरे इलाके को सन्नाटे में डुबो दिया है, जहां परिवार और ग्रामीण शोक में डूबे हुए हैं. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, जो सड़क सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर रही है.

रात के सन्नाटे में भयानक टक्कर

रिपोर्ट्स के अनुसार, पीड़ित तीनों युवक बाइक पर सवार होकर प्रीतमपुरी गांव से लौट रहे थे. अचानक सड़क किनारे खड़ी ट्रैक्टर-ट्रॉली (जिसका पंक्चर हो गया था) से उनकी बाइक रॉकेट की रफ्तार में जा घुसी. हादसे की तीव्रता इतनी थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और ट्रॉली भी क्षतिग्रस्त हो गई. स्थानीय लोगों ने शोर सुनकर मौके पर पहुंचे और घायलों को श्रीमाधोपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया. डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. प्रारंभिक जांच में तेज गति और अंधेरे में ट्रॉली की अनदेखी को हादसे का मुख्य कारण बताया जा रहा है.

दो सगे भाई और चचेरा भाई

मृतकों में प्रीतमपुरी गांव के दो सगे भाई दिनेश सैन (उम्र 25 वर्ष) और दीपक सैन (उम्र 22 वर्ष) शामिल हैं, जबकि तीसरा चचेरा भाई हिमांशु सैन (उम्र 20 वर्ष) था. तीनों युवक एक ही परिवार से थे और स्थानीय स्तर पर छोटे-मोटे कारोबार से जुड़े हुए थे. दिनेश परिवार का इकलौता कमाने वाला सदस्य था, जबकि दीपक और हिमांशु पढ़ाई के साथ-साथ खेतीबाड़ी में हाथ बंटाते थे. परिवार ने बताया कि वे रिश्तेदारी से लौट रहे थे, जब यह विपत्ति घटी.

अस्पताल पहुंचते ही निधन

हादसे के तुरंत बाद स्थानीय ग्रामीणों ने एम्बुलेंस बुलाई और घायलों को अस्पताल ले जाया गया. वहां डॉक्टरों ने पाया कि तीनों को सिर और छाती में गंभीर चोटें आई हैं, जिससे भारी खून बह रहा था. बावजूद प्रयासों के, तीनों ने कुछ ही देर में दम तोड़ दिया.

क्षेत्र में शोक की लहर: परिवार उजड़ गया

हादसे की खबर फैलते ही प्रीतमपुरी और आसपास के गांवों में शोक की लहर दौड़ गई. मृतकों का परिवार सदमे में है; मां और बहनों का रो-रोकर बुरा हाल है. ग्रामीणों ने बताया कि यह परिवार गरीब लेकिन मेहनती था.

ट्रैक्टर चालक फरार, कार्रवाई तेज

श्रीमाधोपुर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. ट्रैक्टर-ट्रॉली का चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है. एसपी ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है और लापरवाही साबित होने पर कड़ी कार्रवाई होगी. हादसे के कारणों की गहन जांच चल रही है.

बार-बार हो रहे हादसे

यह बाईपास रोड पर अंधेरा और खराब साइनेज के कारण हादसे आम हैं. विशेषज्ञों ने हेलमेट अनिवार्यता, स्पीड लिमिट और रात में सावधानी बरतने की सलाह दी. जिला प्रशासन ने ट्रैक्टर चालकों को चेतावनी जारी की है. इस घटना ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा अभियान की जरूरत पर जोर दिया है.

