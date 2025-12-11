Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

सीकर में 95 लाख की लागत से रातोंरात बनी सड़क, सुबह कुत्तों ने खुरचा तो उखड़ गई

Sikar  News : सीकर के श्रीमाधोपुर में एक हौरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां लाखों की लागत से एक सड़क झट से बनकर तैयार तो करा दी गयी लेकिन अगली ही सुबह खराब गुणवत्ता के चलते सड़क उखड़ गयी. 


 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Ashok singh shekhawat
Published: Dec 11, 2025, 08:52 AM IST | Updated: Dec 11, 2025, 08:52 AM IST

Trending Photos

Rajasthan Government Project: राजस्थान में बनेगा देश का सबसे बड़ा ट्रांसमिशन नेटवर्क, दुनिया तक पहुंचेगी भारतीय बिजली!
6 Photos
Rajasthan Government Project

Rajasthan Government Project: राजस्थान में बनेगा देश का सबसे बड़ा ट्रांसमिशन नेटवर्क, दुनिया तक पहुंचेगी भारतीय बिजली!

Jaipur Gold Silver Price Today: सोना-चांदी खरीदने वालों के लिए बुरी खबर! जयपुर में आज फिर बढ़ गया रेट, जानें पूरा अपडेट
8 Photos
Jaipur Gold Silver Price Today

Jaipur Gold Silver Price Today: सोना-चांदी खरीदने वालों के लिए बुरी खबर! जयपुर में आज फिर बढ़ गया रेट, जानें पूरा अपडेट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में सर्दी का तांडव! नागौर बना सबसे ठंडा शहर, तापमान लुढ़ककर 3°C पर
7 Photos
Rajasthan weather update

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में सर्दी का तांडव! नागौर बना सबसे ठंडा शहर, तापमान लुढ़ककर 3°C पर

राजस्थान में कड़ाके की सर्दी से जनजीवन प्रभावित! जानें 10 सबसे ठंडे शहरों के नाम
6 Photos
Rajasthan coldest cities

राजस्थान में कड़ाके की सर्दी से जनजीवन प्रभावित! जानें 10 सबसे ठंडे शहरों के नाम

सीकर में 95 लाख की लागत से रातोंरात बनी सड़क, सुबह कुत्तों ने खुरचा तो उखड़ गई

Sikar News : सीकर जिले के श्रीमाधोपुर विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत सकराय के गांव सैंदाला भगवानपुरा में 95 लाख की लागत से बनी नई सड़क निर्माण की गुणवत्ता को लेकर बड़ा मामला सामने आया है.

बताया जा रहा है कि 2.55 किमी लंबी सड़क का निर्माण रातों-रात किया गया, लेकिन अगले ही दिन सुबह सड़क जगह-जगह से उखड़ने लगी. ग्रामीणों के अनुसार जब सुबह उन्होंने सड़क को देखा तो राहगीरों के हल्के दबाव से ही डामर परत उखड़कर हाथ में आने लगी, जिससे निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो गए। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सड़क निर्माण में बेहद खराब सामग्री का उपयोग किया गया है.

ग्रामीणों ने बताया कि 9 सितंबर को स्थानीय विधायक व यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने नीम का थाना अजमेरी मुख्य सड़क से सैंदाला भगवानपुर तक 2.5 किलोमीटर सड़क के लिए 95 लाख रुपए स्वीकृत किए गए थे, जिसका 9 सितंबर को यूडीएच मंत्री के द्वारा शिलान्यास किया गया था. इस सड़क का निर्माण 9 दिसंबर को करीब 3:00 बजे बाद शुरू किया गया था और ग्रामीणों ने बताया कि इस सड़क का निर्माण रातों-रात कर दिया गया, जब सुबह ग्रामीणों ने देखा तो नई सड़क का निर्माण किया हुआ मिला. तभी सुबह सड़क पर कुत्तों ने अपने पंजों से खुरचा तो सड़क ही उखड़ गई. बाद में ग्रामीणों ने कुछ अधिकारियों को भी अवगत कराया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

पंचायत समिति अजीतगढ़ में पीडब्ल्यूडी अधिकारियों की लापरवाही के कारण 90% सड़कें ऐसी हैं, जो समय से पहले टूट चुकी है. टोडा व सांवलपुरा तवरान इलाके में कई सड़कों का 10 दिन पहले ही पेच वर्क का कार्य किया गया था लेकिन चार-पांच दिन बाद ही पेचवर्क भी उखड़ गया. श्रीमाधोपुर के पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों व ठेकेदारों की मिली भगत के कारण लोगों को टूटी सड़कों से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

जलेबी चौक से चिपलाटा तक की पिछले साल ही सड़क का निर्माण पूरा किया गया था, लेकिन इस वर्ष में कई जगह से सड़क टूट चुकी व स्लीपिंग हो चुकी है, जिसका पेचवर्क करीब 10 दिन पहले ही किया गया था लेकिन सड़क का पेचवर्क भी 5 दिन बाद ही उखड़ गया. जिससे सड़क में कई जगह गड्ढे हो चुके हैं.

जब किसी भी सड़क का नया निर्माण किया जाता है तब पीडब्ल्यूडी के तकनीकी कनिष्ठ अभियंता या सहायक अभियंता को मौके पर रहकर नई सड़क का निर्माण किया जाना होता है, लेकिन ग्रामीणों ने बताया कि इस सड़क का निर्माण तो रात में ही बिना किसी अधिकारी के निर्माण कर दिया गया। ठेकेदार ने इसमें बहुत ही घटिया सामग्री का उपयोग किया है जिसके कारण सड़क दूसरे दिन ही उखड़ने लगी है. सड़क को हाथों से या पैरों से खरोचने पर ही उखड़ रही है. निर्माण में बहुत ही लापरवाही बरती गई है. इसमें ठेकेदार व श्रीमाधोपुर उपखंड के पीडब्ल्यूडी के अधिकारी जिम्मेदार हैं.


राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Sikar News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news