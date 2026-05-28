/सीकर में महिला के साथ गैंगरेप, परिचित के साथ मंदिर जाते समय बनाई वीडियो फिर अपहरण कर सुनसान जगह लेजाकर दरिंदगी!

Sikar Gangrape Case: सीकर रोड क्षेत्र में युवती से सामूहिक दुष्कर्म का चौंकाने वाला मामला सामने आया है. पुलिस कमिश्नरेट के वेस्ट जिले में दर्ज इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस के अनुसार, पीड़िता एक परिचित युवक के साथ मंदिर गई हुई थी. इसी दौरान आरोपियों ने दोनों का वीडियो बना लिया और उन्हें सुनसान जगह पर ले जाकर युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया. पुलिस ने तीनों आरोपियों को जल्दी ही गिरफ्तार कर लिया.

आरोपियों के मोबाइल फोन में कई अन्य महिलाओं की आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो भी मिले हैं, जिससे यह मामला और गंभीर हो गया है. पुलिस को आशंका है कि यह गिरोह अन्य महिलाओं के साथ भी ऐसी घटनाओं को अंजाम दे चुका हो सकता है.

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डीसीपी वेस्ट आज पूरे मामले का विस्तृत खुलासा कर सकते हैं. पुलिस ने पीड़िता के बयान के आधार पर तीनों आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

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