Sikar: रोडवेज कर्मचारियों का जोरदार प्रदर्शन, महिला कंडक्टर हमले के आरोपियों की गिरफ्तारी की उठाई मांग

Sikar News: राजस्थान रोडवेज कर्मचारी यूनियन सीटू ने आज रोडवेज परिसर में केंद्र सरकार के चार श्रम कानून, अवैध रूप से चल रही बसों के खिलाफ करवाई और पिछले दिनों राजस्थान रोडवेज की महिला कंडक्टर के साथ हुई मारपीट मामले के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर लेकर जोरदार प्रदर्शन किया.

रोडवेज कर्मचारियों ने रोडवेज परिसर में मीटिंग कर केंद्र सरकार के चार लेबर कोड को श्रम विरोधी बताते हुए तत्काल प्रभाव से निरस्त करने की मांग रखी. मीटिंग के बाद प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने रोडवेज परिसर में केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए चार श्रम कानून रद्द करने की मांग उठाई.

सीटू यूनियन के सचिव अशोक मील जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र की मोदी सरकार ने श्रमिकों के जो 44 कानून थे, उन्हें समाप्त कर चार लेबर कोड लागू किए हैं. केंद्र सरकार के चार श्रम विरोधी कानून श्रमिकों के लिए घातक सिद्ध होंगे, ऐसे में केंद्र सरकार के चार श्रम कोड को रद्द करने की मांग रखी गई है.

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इसके साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि अगर केंद्र सरकार चार श्रम विरोधी कानून रद्द नहीं करती है तो देश का श्रमिक सड़कों पर उतरेगी और बड़ा आंदोलन करेगा, जिसका खामियाजा केंद्र सरकार को भुगतना पड़ेगा. उन्होंने बताया कि इसके अलावा प्रदेश में राजस्थान रोडवेज को अवैध रूप से चल रही बसों के कारण नुकसान का सामना करना पड़ रहा है.

पूरे प्रदेश में अवैध वाहन धड़ले के साथ संचालित हो रहे हैं, ऐसे में इन अवैध रूप से चल रहे वाहनों व बसों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए. इसके साथ ही पिछले दिनों राजस्थान रोडवेज की महिला परिचालक सुजानगढ़ मार्ग पर अपनी ड्यूटी दे रही थी. इसी दौरान अवैध रूप से चल रहे वाहनों के बदमाशों ने मारपीट कर नगद कैश व एटीएम मशीन भी तोड़ गई थी.

इसके विरोध में आज प्रदर्शन कर महिला परिचालक के साथ मारपीट करने वाले आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग रखी है. अगर जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो रोडवेज कर्मचारी आंदोलन करने को मजबूर होगा. प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में राजस्थान रोडवेज कर्मचारी व यूनियन के पदाधिकारी मौजूद रहे.

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