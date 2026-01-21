Zee Rajasthan
राजस्थान की इस बिंदणी को राष्ट्रपति भवन से मिलेगा सम्मान, आया गणतंत्र दिवस का निमंत्रण

Sikar News: राजस्थान के सीकर जिले के बेरी गांव की रहने वाली एक बिंदणी को गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति भवन से निमंत्रण आया है. 

Published: Jan 21, 2026

Sikar News: राजस्थान के सीकर जिले के बेरी गांव की प्रगतिशील महिला किसान संतोष देवी को गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति भवन से विशेष आमंत्रण प्राप्त हुआ है. संतोष देवी को यह निमंत्रण दिल्ली आने के लिए भेजा गया है, जिससे क्षेत्र में खुशी और गौरव का माहौल है.

जानकारी के अनुसार, यह निमंत्रण डाक के माध्यम से प्राप्त हुआ, जिसकी खबर मिलते ही बेरी गांव सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में चर्चा का विषय बन गई. राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस के विशेष कार्यक्रम में देशभर से चयनित विशिष्ट व्यक्तियों को आमंत्रित किया जाता है, जिनमें विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोग शामिल होते हैं.

महिला सशक्तिकरण और किसानों का सम्मान
बेरी गांव की निवासी संतोष देवी ने अनार की खेती के क्षेत्र में नवाचार और मेहनत के बल पर अपनी अलग पहचान बनाई है. प्रगतिशील किसान के रूप में वे न केवल जिले बल्कि प्रदेश स्तर पर भी जानी जाती हैं. उनके चयन को महिला सशक्तिकरण और किसानों के सम्मान के रूप में देखा जा रहा है.

गांववासियों और परिजनों ने संतोष देवी को इस उपलब्धि पर बधाई दी है. स्थानीय लोगों का कहना है कि यह सम्मान पूरे क्षेत्र के लिए गर्व की बात है और इससे अन्य महिला किसानों को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी.

17 साल की मेहनत का परिणाम
इसको लेकर संतोष देवी ने कहा कि राष्‍ट्रपत‍ि का न्‍योता उनके द्वारा की गई 17 साल की मेहनत का परिणाम है. साथ ही यह देश के क‍िसानों का सम्‍मान है. उन्होंने बताया कि उन्होंने जैव‍िक तरीके से पौधों को तैयार क‍िया है, जिसमें ब‍िल्कुल भी
रसायन नहीं डाला गया है.

बेटी को दहेज में दिए 501 पौधे
उनके द्वारा लगाए गए पेड़ में 770 ग्राम तक के अनार लगे और ह‍िमाचल और जम्‍मू कश्‍मीर में उगने वाला 200 ग्राम का सेब राजस्‍थान में उगाया गया. संतोष देवी ने कहा कि उन्होंने अपनी बेटी को दहेज में 501 पौधे द‍िए, जिससे बगीचा तैयार किया गया है. संतोष देवी ने बताया कि इस उपलब्धि को लेकर परिवार और र‍िश्‍तेदार खुश हैं. इसको लेकर समधी म‍िठाई बांट रहे हैं.

मिला था कृषि पुरस्कार
संतोष देवी ने बताया कि एक वक्त ऐसा था कि उनके पति की आय केवल 3,000 रुपये थी, लेकिन आज वह आधुनिक खेती के जरिए लाखों रुपयों की कमाई कर रही हैं. संतोष देवी को साल 2016-17 में तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने 1 लाख रुपये के कृषि पुरस्कार से सम्मानित किया था.

