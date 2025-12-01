Zee Rajasthan
Sikar News: खेत में घास काटते समय पैर फिसला, 70 फीट नीचे जा गिरा राजू, SDRF ने बचाई जान

khatu shyam ji News: सीकर जिले के खाटूश्यामजी थाना क्षेत्र के मदनी गांव में रविवार को बड़ा हादसा टल गया. खेत में घास काटते समय 45 वर्षीय राजेन्द्र उर्फ राजू कुमावत का पैर फिसल गया और वह 70 फीट गहरे कुएं में जा गिरा. उसकी चीख सुनकर परिजन व ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी.

Published: Dec 01, 2025, 10:23 AM IST | Updated: Dec 01, 2025, 10:23 AM IST

Sikar News: सीकर खाटूश्यामजी क्षेत्र के मदनी गांव में रविवार को एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. खेत में घास काटते समय 45 वर्षीय राजेन्द्र उर्फ राजू कुमावत का पैर फिसल गया और वह सीधे 70 फीट गहरे कुएं में जा गिरा. SDRF और पुलिस की त्वरित कार्रवाई से उसकी जान बच गई.

कैसे हुआ हादसा
रविवार दोपहर करीब 2 बजे राजू कुमावत अपने खेत में कुएं के पास घास काट रहा था. अचानक उसका पैर फिसला और वह संतुलन खोकर सीधे कुएं में गिर गया. गिरते समय उसकी जोरदार चीख निकली, जिसे सुनकर परिजन और आसपास के ग्रामीण दौड़े आए. कुएं में देखा तो राजू नीचे बेहोश पड़ा था.

SDRF-पुलिस का त्वरित रेस्क्यू
सूचना मिलते ही सदर थाना खाटूश्यामजी के थानाधिकारी अमित कुमार नागोरा और SDRF की टीम तुरंत मौके पर पहुंची. टीम ने रस्सियां और विशेष उपकरणों की मदद से करीब 45 मिनट के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद राजू को जिंदा बाहर निकाला. कुएं की गहराई और पानी होने के बावजूद ऑपरेशन सफल रहा.

गंभीर हालत में अस्पताल रेफर
कुएं से निकाले जाने के बाद राजू की हालत गंभीर थी. 108 एम्बुलेंस से उसे पहले SDH खाटूश्यामजी ले जाया गया. प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने हालत नाजुक देखते हुए सीकर के निजी अस्पताल रेफर कर दिया. चोटें गंभीर हैं, लेकिन खतरा टल गया है.

ग्रामीणों ने की SDRF की तारीफ
गांव वालों ने कहा कि अगर पुलिस और SDRF की टीम समय पर नहीं पहुंचती तो राजू की जान जाना तय था. इस सफल रेस्क्यू के लिए ग्रामीणों ने दोनों टीमों का आभार जताया.

