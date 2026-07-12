/सीकर में दिनदहाड़े युवक के अपहरण की कोशिश नाकाम, ग्रामीणों ने स्कॉर्पियो घेरकर चार बदमाशों को दबोचा

Sikar News: सीकर जिले के धोद थाना क्षेत्र के शाहपुरा गांव में दिनदहाड़े एक युवक के अपहरण का प्रयास उस समय विफल हो गया, जब मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने सतर्कता और साहस का परिचय देते हुए बदमाशों की योजना को नाकाम कर दिया. घटना शाहपुरा के व्यस्ततम संगम चौराहे की है, जहां कुछ ही मिनटों में हालात बदल गए और ग्रामीणों की सक्रियता से एक बड़ी वारदात टल गई.

बहाने से बुलाकर जबरन गाड़ी में बैठाने का प्रयास

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जानकारी के अनुसार, बोदलासी निवासी पीड़ित दिनेश रेवाड़ को किसी बहाने से शाहपुरा चौराहे पर बुलाया गया था. जैसे ही वह वहां पहुंचा, स्कॉर्पियो में सवार बदमाशों ने उसे जबरन वाहन में बैठाकर ले जाने की कोशिश की. इस दौरान युवक ने शोर मचाया और खुद को बचाने का प्रयास किया.

ग्रामीणों की सूझबूझ से पलटी पूरी बाजी

युवक की आवाज सुनकर आसपास मौजूद लोगों को स्थिति संदिग्ध लगी. ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और स्कॉर्पियो को चारों ओर से घेर लिया. ग्रामीणों की त्वरित और साहसी प्रतिक्रिया के कारण बदमाश अपने मंसूबों में सफल नहीं हो सके. लोगों ने पीड़ित दिनेश रेवाड़ को सुरक्षित बाहर निकाला और मौके पर मौजूद चारों संदिग्धों को पकड़ लिया.

सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस

घटना की जानकारी तत्काल धोद थाना पुलिस को दी गई. सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से पकड़े गए चारों संदिग्धों को हिरासत में ले लिया. पुलिस ने घटना में प्रयुक्त स्कॉर्पियो को भी जब्त कर लिया है.

पूछताछ जारी, अपहरण के कारणों की जांच

फिलहाल पुलिस चारों आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है. शुरुआती स्तर पर यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि स्कॉर्पियो सवार बदमाश युवक का अपहरण क्यों करना चाहते थे. पुलिस पूरे मामले की हर पहलू से जांच कर रही है और घटना के पीछे की वजह का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है.

ग्रामीणों की सतर्कता से टली बड़ी वारदात

इस घटना में सबसे अहम भूमिका ग्रामीणों की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई की रही. यदि समय रहते लोगों ने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो बदमाश युवक को अपने साथ ले जाने में सफल हो सकते थे. फिलहाल पुलिस मामले की विस्तृत जांच में जुटी हुई है और आगे की कार्रवाई जारी है.