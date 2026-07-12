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सीकर में दिनदहाड़े युवक के अपहरण की कोशिश नाकाम, ग्रामीणों ने स्कॉर्पियो घेरकर चार बदमाशों को दबोचा

Sikar News: सीकर के शाहपुरा में दिनदहाड़े युवक दिनेश रेवाड़ के अपहरण की कोशिश ग्रामीणों की सतर्कता से विफल हो गई. स्कॉर्पियो सवार चार संदिग्धों को लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया. पुलिस ने वाहन जब्त कर जांच शुरू कर दी है.
 

Edited bySandhya YadavReported byAshok singh shekhawat
Published: Jul 12, 2026, 07:07 AM|Updated: Jul 12, 2026, 07:07 AM
सीकर में दिनदहाड़े युवक के अपहरण की कोशिश नाकाम, ग्रामीणों ने स्कॉर्पियो घेरकर चार बदमाशों को दबोचा
Image Credit: Sikar NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Sikar News: सीकर जिले के धोद थाना क्षेत्र के शाहपुरा गांव में दिनदहाड़े एक युवक के अपहरण का प्रयास उस समय विफल हो गया, जब मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने सतर्कता और साहस का परिचय देते हुए बदमाशों की योजना को नाकाम कर दिया. घटना शाहपुरा के व्यस्ततम संगम चौराहे की है, जहां कुछ ही मिनटों में हालात बदल गए और ग्रामीणों की सक्रियता से एक बड़ी वारदात टल गई.

बहाने से बुलाकर जबरन गाड़ी में बैठाने का प्रयास

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जानकारी के अनुसार, बोदलासी निवासी पीड़ित दिनेश रेवाड़ को किसी बहाने से शाहपुरा चौराहे पर बुलाया गया था. जैसे ही वह वहां पहुंचा, स्कॉर्पियो में सवार बदमाशों ने उसे जबरन वाहन में बैठाकर ले जाने की कोशिश की. इस दौरान युवक ने शोर मचाया और खुद को बचाने का प्रयास किया.

ग्रामीणों की सूझबूझ से पलटी पूरी बाजी

युवक की आवाज सुनकर आसपास मौजूद लोगों को स्थिति संदिग्ध लगी. ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और स्कॉर्पियो को चारों ओर से घेर लिया. ग्रामीणों की त्वरित और साहसी प्रतिक्रिया के कारण बदमाश अपने मंसूबों में सफल नहीं हो सके. लोगों ने पीड़ित दिनेश रेवाड़ को सुरक्षित बाहर निकाला और मौके पर मौजूद चारों संदिग्धों को पकड़ लिया.

सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस

घटना की जानकारी तत्काल धोद थाना पुलिस को दी गई. सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से पकड़े गए चारों संदिग्धों को हिरासत में ले लिया. पुलिस ने घटना में प्रयुक्त स्कॉर्पियो को भी जब्त कर लिया है.

पूछताछ जारी, अपहरण के कारणों की जांच

फिलहाल पुलिस चारों आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है. शुरुआती स्तर पर यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि स्कॉर्पियो सवार बदमाश युवक का अपहरण क्यों करना चाहते थे. पुलिस पूरे मामले की हर पहलू से जांच कर रही है और घटना के पीछे की वजह का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है.

ग्रामीणों की सतर्कता से टली बड़ी वारदात

इस घटना में सबसे अहम भूमिका ग्रामीणों की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई की रही. यदि समय रहते लोगों ने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो बदमाश युवक को अपने साथ ले जाने में सफल हो सकते थे. फिलहाल पुलिस मामले की विस्तृत जांच में जुटी हुई है और आगे की कार्रवाई जारी है.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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