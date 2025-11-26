सीकर के शांति नगर की हवा में फैला जहरीला धुआं, लोगों की अटकी सांसें!

Sikar News: राजस्थान के सीकर शहर के औद्योगिक क्षेत्र के पास शांति नगर की हवा में जहरीला धुआं घुल रहा है, जिससे वहां के लोगों को सांस लेने में काफी परेशानी हो रही है.
Sikar News: राजस्थान के सीकर शहर के औद्योगिक क्षेत्र के नजदीक शांति नगर में 22 नवंबर को देर श्याम अचानक से फैले जहरीले धुएं के कारणों का आज 3 दिन बीत जाने के बाद भी कारण पता नहीं लग पाया है.
हालांकि स्थानीय प्रशासन और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की टीम भी घटना के बाद जांच के लिया घटनास्थल पर गई थी, लेकिन आखिर इलाके में अचानक से जहरीले गैस का रिसाव कहां से हुआ इस बारे में अभी तक प्रशासन की जांच में पता नहीं चल पाया है.
स्थानीय लोगों का आरोप है कि तीन दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक गैस का रिसाव कहां से हुआ यह पता नहीं चल पाया है, जो एक तरह से स्थानीय प्रशासन की जांच पर प्रश्न चिन्ह लगता है. घटना वाली रात करीब 300 मीटर के एरिया में ही वायु प्रदूषण का असर करीब 1 घंटे तक रहा.
इस दौरान ही उसके रिसाव होने के कारण का पता चल सकता था लेकिन सीकर में पॉल्यूशन डिपार्मेंट के जांच के पूरे संसाधन नहीं होने के चलते आज तक कर्म का पता नहीं लग सका है. स्थानीय लोगों का कहना है कि इलाके में आज से 72 घंटे पहले फैले धुएं का असर आज भी इलाके में है.
लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, जिसके चलते आज भी लोग इलाज के लिए अस्पताल पहुंच रहे हैं. आज जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा से मिलकर इलाके में पहले जहरीले धुएं के बारे के कारणों का पता लगाने और स्वास्थ्य विभाग की निगरानी में स्थानीय लोगों की उचित जांच करवाने की मांग रखी गई है.
जिला कलेक्टर ने भी इलाके में प्रभावित हुए लोगों की शिविर लगाकर जांच करने का आश्वासन दिया है. स्थानीय लोगों ने चेतावनी देते हुए कहा कि जल्द ही धुएं के कारणों और स्वास्थ्य विभाग की निगरानी में मोहल्ले वासियों की उचित जांच नहीं करवाने पर स्थानीय लोगों और शहर वासियों के साथ बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन की होगी.
आपको बता दें कि सीकर शहर के औद्योगिक क्षेत्र के नजदीक शांति नगर इलाके में 22 नवंबर की रात को अचानक से वायु प्रदूषण हुआ था. यहां स्थित लाल बहादुर शास्त्री स्कूल के दो दर्जन से ज्यादा बच्चे सहित स्थानीय लोग जहरीले धुएं की चपेट में आए थे, जिन्हें सांस लेने में तकलीफ, आंखों में जलन हुई और अस्थमा जैसी प्रॉब्लम हुई थी.
ऐसे में उन्हें इलाज के लिए सीकर के एसके अस्पताल में भर्ती करवाकर ऑक्सीजन सपोर्ट भी दिया गया था. घटना के दूसरे दिन भी करीब एक दर्जन छात्रों और स्थानीय लोगों को अस्पताल में जांच के लिए लाया गया. स्थानीय लोगों का कहना था कि गैस का करीब 300 मीटर एरिया में ही हुआ था, जिसका असर भी करीब 1 घंटे तक ज्यादा रहा.
वहीं, प्रारंभिक तौर पर प्रशासन ने माना था कि शांति नगर एरिया में स्थित प्रहलाद सोनी की फैक्ट्री में पुरानी साड़ियों को जलाकर उनसे तांबा निकालने का काम होता था, उससे यह गैस निकली थी, जिसके बाद रात को ही उस फैक्ट्री को सीज कर दिया गया था.
अंदेशा जताया गया कि फैक्ट्री के पास स्थित लाल बहादुर शास्त्री स्कूल के लैब से यह धुआं निकला हो लेकिन वहां भी जांच करने पर ऐसा कुछ सामने नहीं आया है. स्थानीय लोगों का कहना है कि आखिर इलाके में जहरीला दुआ कहां से आया इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है. स्थानीय लोगों का कहना की आबादी इलाके में औद्योगिक क्षेत्र की इकाइयां लगने से संभव है. स्थानीय लोगों को इस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. प्रशासन को पूरे मामले की जांच कर लोगों की जांच कर रिलीफ देना चाहिए.
