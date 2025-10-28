साली ने जीजा संग मिलकर प्रेमी का किया मर्डर, फिर नेशनल हाईवे पर जलाया शव और बाइक

Sikar News: राजस्थान के सीकर जिले के फतेहपुर कोतवाली थाना पुलिस को ब्लाइंड मर्डर मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है. पुलिस टीम ने 9 अगस्त की रात को फतेहपुर के नजदीकी चित्रकूट बालाजी मंदिर के पीछे स्थित नेशनल हाईवे नंबर 11 सड़क पर युवक दयानंद की हत्या कर मोटरसाइकिल सहित जलाने के मामले का खुलासा करते हुए एक महिला आरोपी सीता देवी को गिरफ्तार किया है.

महिला आरोपी ने प्रेम संबंध के चलते और मृतक युवक द्वारा शारीरिक संबंध बनाने के दबाव से परेशान होकर अपने जीजा पवन के साथ मिलकर योजना बनाकर घटना को अंजाम दिया था.

आरोपी महिला ने मृतक युवक दयानंद को बहला फुसलाकर फतेहपुर बाइपास बुलाया और वहां पहले से खड़े आरोपी महिला के जीजा पवन और अन्य साथी युवक दयानंद को गाड़ी में डालकर ले गए.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

आरोपियों ने मृतक युवक दयानंद के साथ पूरी रात मारपीट की और मारपीट के दौरान युवक दयानंद की मौत होने पर शव को फतेहपुर बाइपास लाकर शव और बाइक को पेट्रोल डालकर जलाया था. फिलहाल पुलिस युवक की हत्या के षड्यंत्र मामले के मुख्य आरोपी पवन कुमार सहित अन्य की भी तलाश कर रही है.

फतेहपुर कोतवाली थाना अधिकारी सुरेंद्र देवड़ा ने बताया कि 10 अक्टूबर को सुबह थाना इलाके के चित्रकूट बालाजी मंदिर के पीछे स्थित हाईवे सड़क पर एक अधजला शव और जली हुई मोटरसाइकिल मिली थी. मृतक की पहचान की पहचान फतेहपुर निवासी दयानंद जाट के रूप में हुई.

जिस पर मृतक के बड़े भाई हनुमानराम ने अज्ञात के खिलाफ अपने छोटे भाई की हत्या का मुकदमा पुलिस थाने में दर्ज करवाया था. पुलिस में जांच में प्रारंभिक रूप से पूरा मामला संदीप नजर आया और जांच में तथ्य सामने आया कि हत्यारों ने युवक के दयानंद की हत्या करने के बाद दुर्घटना का रूप देने के लिए मोटरसाइकिल सहित युवक को जलाया गया है.

मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष टीम का गठन कर निरंतर घटनाक्रम के खुलासे का प्रयास किया गया. पुलिस टीम ने तकनीकी सहायता, कांस्टेबल विकास कुमार सूचना और सीसीटीवी फुटेज की मदद से ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए सीता देवी नाम की महिला को गिरफ्तार किया गया है.

आरोपी महिला सीता देवी का मृतक दयानंद जाट के साथ प्रेम संबंध था और प्रेम प्रसंग के चलते मृतक दयानंद जाट आरोपी महिला का पीछा करता था, जिस महिला परेशान थी. जिस पर आरोपी महिला सीता देवी जाट ने अपने हुड़ेरा निवासी जीजा पवन कुमार से मिलकर दयानंद को रास्ते से हटाने की योजना बनाई.

योजना के तहत ही आरोपी महिला मृतक दयानंद जाट को 9 अक्टूबर की रात को बहला फुसलाकर फतेहपुर बाइपास बुलाया और आरोपी को हुड़ेरा गांव की ओर ले गई, जहां पहले से आरोपी महिला सीता जाट का जीजा पवन अपने साथियों के साथ एक कर लेकर खड़ा था, जहां से आरोपी मृतक दयानंद जाट को अपनी गाड़ी में डालकर ले गए और पूरी रात उसके साथ जमकर मारपीट की, मारपीट के दौरान ही दयानंद की मौत हो गई.

युवक दयानंद की मौत होने पर आरोपियों ने फतेहपुर कस्बे के नजदीक लाकर मोटरसाइकिल सहित युवक के शव को पेट्रोल डालकर जला दिया. घटनाक्रम के दौरान मृतक युवक का चेहरा नहीं जल पाया, जिसके चलते उसकी पहचान हो सकी और कोतवाली पुलिस ने भी पूरे मामले की गहनता से जांच कर ब्लाइंड मर्डर खुलासा किया है.

फतेहपुर कोतवाली थाना अधिकारी का कहना है कि पूरे घटनाक्रम को आरोपी महिला सीता देवी और उसके जीजा पवन कुमार सहित अन्य तीन आरोपियों ने मिलकर अंजाम दिया है. पुलिस ने आरोपी महिला सीता देवी जाट को गिरफ्तार कर लिया है और मामले में मुख्य आरोपी पवन कुमार और अन्य तीन आरोपियों की तलाश जारी है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Sikar News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-