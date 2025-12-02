Zee Rajasthan
सीकर के सुनील नेहरा का कमाल, 5 महीने में 7 परीक्षाएं पास कर गांव का नाम किया रोशन

सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के सुनील नेहरा ने मात्र 5 महीनों में 7 प्रतियोगी परीक्षाएं पास कर अद्भुत सफलता हासिल की है. शिक्षक परिवार से आने वाले सुनील ने अपने पिता रामनिवास नेहरा के प्रेरणा मंत्र-'मेहनत का कोई विकल्प नहीं' को अपनाकर एक के बाद एक उपलब्धियां हासिल कीं. 
 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Ashok singh shekhawat
Published: Dec 02, 2025, 02:43 PM IST | Updated: Dec 02, 2025, 02:43 PM IST

सीकर के सुनील नेहरा का कमाल, 5 महीने में 7 परीक्षाएं पास कर गांव का नाम किया रोशन

Sikar News: राजस्थान के सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ उपखंड क्षेत्र के बूजियानाऊ गांव में शिक्षक परिवार के घर में जन्म लेने वाले सुनील नेहरा ने मेहनत और लगन से कामयाबी हासिल की है.

बूजियानाऊ गांव में सरकारी शिक्षक रामनिवास नेहरा के घर जन्म लेने वाले 25 वर्षीय सुनील नेहरा ने 5 माह के अंतराल में ही 7 प्रतियोगी परीक्षाएं उत्तीर्ण कर अपने परिवार का और गांव कि नाम रोशन किया है. सुनील नेहरा ने 5 महिने में 3 परीक्षाएं राष्ट्रीय स्तर की ओर 4 परीक्षाएं प्रादेशिक स्तर की उत्तार्ण की है.

गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चण्डीगढ़ के नर्सिंग अधिकारी पद के परीक्षा परिणाम में सुनील ने देशभर में 191वीं रैंक हासिल की. इसके बाद अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में नर्सिंग अधिकारी की परीक्षा परीणाम में ऑल इंडिया लेवल पर 52वां स्थान प्राप्त किया है. इसी प्रकार राजस्थान ट्यूटर भर्ती परीक्षा और राजस्थान कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर परीक्षा में भी सफलता प्राप्त की है.

साथ ही राजस्थान स्टाफ नर्सिंग सैकेंड ग्रेड में सुनील ने 278वां स्थान प्राप्त किया. वहीं, रेलवे भर्ती बोर्ड की फील्ड वर्कर भर्ती परीक्षा और इसी दिन घोषित रेलवे भर्ती बोर्ड की नर्सिंग अधीक्षक भर्ती परीक्षा परिणाम में सफलता हासिल कर सुनील नेहरा ने नाम रोशन किया है.

होनहार सुनील नेहरा ने अपनी सफलता मम्मी पापा को देते हुए बताया कि बचपन में पापा ने बताया था कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, जिसको मैंने सक्सेस मंत्र बना लिया और परीक्षाएं उत्तार्ण की है.

सुनील नेहरा की बड़ी बहन डॉ सुनीता नेहरा लन्दन (यूके) में एमडी (फिजिशियन) और दूसरी बहिन डॉ अनिता नेहरा जयपुर स्थित स्टेट कैंसर सेंटर में डीएम (मेडिकल ऑकोलॉजी) है. सुनील की दोनों बड़ी बहनों ने कैरियर और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए उसका मार्गदर्शन किया था.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Sikar News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

