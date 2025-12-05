Zee Rajasthan
Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Durag singh rajpurohit
Published: Dec 05, 2025, 03:47 PM IST | Updated: Dec 05, 2025, 03:47 PM IST

सीकर में तापमान गिरा 1°C… फसलों पर मंडराया पाले का खतरा

Sikar Cold Wave News: राजस्थान के सीकर जिले में सर्दी का सितम लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे जनजीवन अस्त-व्यस्त होने लगा है. पिछले तीन दिनों से तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है. मौसम विभाग के अनुसार, न्यूनतम तापमान एक डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है और आने वाले दिनों में इसके जमाव बिंदु (0 डिग्री) तक पहुंचने की भी संभावना है.

जिले में शीत लहर का प्रभाव बढ़ने से सुबह-शाम गलन बढ़ गई है, जिससे आमजन के साथ-साथ पशु-पक्षियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

तारीखन्यूनतम तापमान
30 नवम्बर5.5 डिग्री
1 दिसंबर5.6 डिग्री
2 दिसंबर3 डिग्री
3 दिसंबर1.5 डिग्री
4 दिसंबर1 डिग्री

पाले का खतरा: वैज्ञानिकों की सलाह से किसानों ने किए उपाय
खेतों में खड़ी फसलों और पेड़-पौधों पर पाले का खतरा मंडराने लगा है. पिछले साल पाला पड़ने से फसलों को हुए नुकसान को देखते हुए किसानों ने अभी से बचाव के उपाय शुरू कर दिए हैं.

कृषि अनुसंधान केंद्र फतेहपुर के डॉ. नरेंद्र पारीक (बाइट) ने किसानों को सलाह दी है कि- शीत लहर से बचाव के लिए रात के समय खेत में हल्की सिंचाई करनी चाहिए, ताकि मिट्टी का तापमान स्थिर रहे. हवा की दिशा देखकर रात में खेतों की मेड पर कचरा जलाकर धुआं करना भी लाभदायक है, क्योंकि धुएं की परत फसलों को पाले से बचाती है. विशेषज्ञों ने पाले के दौरान फसल को नुकसान से बचाने के लिए गंधक के घोल का छिड़काव करने की भी सलाह दी है.

वन विभाग भी पौधों को बचाने में जुटा
सिर्फ फसलें ही नहीं, बल्कि पेड़-पौधे भी पाले की चपेट में हैं. फतेहपुर के बुधगिरी सिटी नेचर पार्क में लगाए गए पौधों की सुरक्षा के लिए विशेष अभियान चलाया गया है. क्षेत्रीय वन अधिकारी नरेंद्र सिंह (बाइट) ने बताया कि पार्क में मौजूद करीब 20 हजार पौधों में से 15 हजार छोटे पौधों को ठंड की सीधी मार से बचाने के लिए सुखी पत्तियों के पुले बांधे गए हैं.

पशुपालकों को भी पशुओं को रात में खुले स्थान पर न बांधने की चेतावनी दी गई है. शेखावाटी में आने वाले दिनों में सर्दी का प्रकोप बढ़ने की संभावनाएं हैं.


