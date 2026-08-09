/12 घंटे तक मिट्टी में दबी रही जिंदगी, रेस्क्यू के बाद भी नहीं बचा सिकंदर, दर्दनाक मौत

Rajasthan News: सीकर शहर में शनिवार को एक दर्दनाक हादसे ने हर किसी को झकझोर दिया. पिपराली रोड पर आदर्श गर्ल्स हॉस्टल के पास सेफ्टी टैंक की खुदाई के दौरान अचानक मिट्टी धंस गई. देखते ही देखते 28 वर्षीय मजदूर सिकंदर अली करीब 20 से 22 फीट गहरे गड्ढे में मिट्टी के नीचे दब गया. हादसे के बाद उसे बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, लेकिन करीब 12 घंटे तक जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करने के बाद जब सिकंदर को बाहर निकाला गया, तब उसकी सांसें थम चुकी थीं.

अचानक धंसी मिट्टी और गहराई में दब गया मजदूर

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जानकारी के अनुसार सिकंदर अली पुत्र नवाब अली, सीकर के इस्लामिया चौक के पास रहता था. शनिवार को वह पिपराली रोड स्थित आदर्श गर्ल्स हॉस्टल के पास सीवरेज और सेफ्टी टैंक की खुदाई के काम में जुटा था. इसी दौरान अचानक मिट्टी भरभराकर नीचे आ गिरी और सिकंदर उसकी चपेट में आ गया. कुछ ही पल में वह करीब 20 से 22 फीट नीचे मिट्टी में दब गया. हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर अफरा-तफरी मच गई. आसपास मौजूद लोगों और अन्य मजदूरों ने उसे बाहर निकालने की कोशिश शुरू की. इसके बाद सिविल डिफेंस की टीम को बुलाया गया और पुलिस तथा प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए.

12 घंटे तक चलता रहा जिंदगी बचाने का संघर्ष

सिकंदर को बचाने के लिए सिविल डिफेंस की टीम ने लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया. लेकिन जिस जगह हादसा हुआ, वहां हालात बेहद मुश्किल थे. टीम जैसे-जैसे मिट्टी हटाने की कोशिश करती, आसपास की मिट्टी फिर धंसने का खतरा बना रहता. पास में पहले से बने सेफ्टी टैंक भी रेस्क्यू ऑपरेशन में चुनौती बन रहे थे. रेस्क्यू टीम को सुरक्षित तरीके से नीचे पहुंचाने और मिट्टी हटाने के लिए कई प्रयास किए गए. बाद में बड़े पाइप मंगवाकर खुदाई का काम आगे बढ़ाया गया. एक-एक पल उम्मीद के साथ गुजर रहा था कि शायद सिकंदर को जिंदा बाहर निकाला जा सके.

बाहर निकला सिकंदर, लेकिन नहीं बच सकी जान

करीब 12 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद देर रात सिविल डिफेंस की टीम ने सिकंदर को मिट्टी से बाहर निकाला. लेकिन लंबे समय तक मिट्टी में दबे रहने के कारण उसकी मौत हो चुकी थी. जिस रेस्क्यू ऑपरेशन को जिंदगी बचाने की उम्मीद के साथ शुरू किया गया था, उसका अंत बेहद दर्दनाक रहा. सीकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तेजपाल सिंह ने बताया कि मृतक की पहचान सिकंदर अली (28) पुत्र नवाब अली के रूप में हुई है. शव को सीकर के राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है. आज शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा.

हादसे के बाद सिकंदर के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. कुछ घंटे पहले जो युवक रोजी-रोटी कमाने के लिए काम पर निकला था, वह वापस घर नहीं लौट सका. इस दर्दनाक हादसे ने एक बार फिर निर्माण और खुदाई के काम में सुरक्षा इंतजामों की अहमियत को सामने ला दिया है.

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