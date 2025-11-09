Sikar: तेज रफ्तार ट्रोले ने स्कूटी को मारी जोरदार टक्कर, महिला की हुई मौत

Sikar Accident News: राजस्थान के सीकर जिले के श्रीमाधोपुर इलाके के अजीतगढ़ थाना क्षेत्र के मंडूस्या के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में स्कूटी सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका पति और चार वर्षीय भतीजी गंभीर रूप से घायल हो गए.

जानकारी के अनुसार, थोई निवासी शंकर सैनी अपनी पत्नी सुनीता सैनी और भतीजी काव्या सैनी के साथ स्कूटी पर सवार होकर जा रहा था. इसी दौरान सामने से तेज रफ्तार में आ रहे ट्रोले ने स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी.

टक्कर इतनी भीषण थी कि सुनिता सैनी स्कूटी समेत ट्रोले के नीचे आ गई और मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई. हादसे में मासूम काव्या गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसके दोनों पैरों में फैक्चर आया है. वहीं, शंकर सैनी को भी चोटें आईं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई.

सूचना मिलते ही अजीतगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. घायल काव्या को गंभीर हालत में रेफर किया गया है. पुलिस ने मौके से ट्रोला जब्त कर लिया है जबकि चालक मौके से फरार हो गया. हादसे की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल पर जुट गए.

इधर, सादुलपुर स्थानीय थाना क्षेत्र में रविवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई. निकटवर्ती गांव मांगला के पास दो मोटर साइकिलों की हुए आमने सामने भिडंत में एक युवक की मौत हो गई और मोटरसाइकिल बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई.

जबकि गांव किशनपुरा की ओर आ रहे बुलेट मोटर साइकिल पर सवार एक सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. थाना अधिकारी राजेश कुमार सिहाग ने बताया कि पंकज सारण निवासी चनाना छोटा ने मामला दर्ज करवाकर बताया कि दिनांक 09 नवम्बर 2025 को लगभग दोपहर 12 बजे वह अपने साथी कुलदीप के साथ मोटरसाइकि पर सवार होकर राजगढ़ से गांव चनाना छोटा की ओर जा रहे थे.

उनके आगे उनका भतीजा राकेश पुत्र अपनी मोटरसाइकिल जा रहा था, जैसे ही वे मांगला गांव से आगे सती वाली जोहड़ी के पास पहुंचे, तभी किशनपुरा की तरफ से तेज रफ्तार और लापरवाही से आ रही एक मोटरसाइकिल के चालक ने राकेश की मोटरसाइकिल को सामने से टक्कर मार दी.

टक्कर इतनी भीषण थी कि राकेश की मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद सड़क पर लोगो की भीड़ जमा हो गई. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए राजगढ़ अस्पताल भेजा गया और घटना का मौका निरीक्षण किया पुलिस ने मृतक युवक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव उसके परिजनों को सौंप दिया है और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

