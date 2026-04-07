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सीकर में वोटर लिस्ट घोटाले का आरोप! 600 वोट इधर-उधर करने का दावा, जानें मामला

Sikar News: सीकर नगर परिषद की नई वोटर लिस्ट में भारी गड़बड़ी के आरोप लगे हैं. सभापति जीवण खां ने दावा किया कि कई वार्डों के वोटरों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है और मृत लोगों के नाम अब भी सूची में हैं. वहीं SIR प्रक्रिया के बावजूद नए मतदाताओं के नाम शामिल नहीं किए गए. इस मुद्दे को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है और चेतावनी दी गई है कि जल्द सुधार नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा.
 

Sandhya Yadav
Edited BySandhya Yadav
Reported ByAshok singh shekhawat
Published:Apr 07, 2026, 10:46 AM IST | Updated:Apr 07, 2026, 10:46 AM IST

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सीकर में वोटर लिस्ट घोटाले का आरोप! 600 वोट इधर-उधर करने का दावा, जानें मामला

Sikar News: राजस्थान के सीकर नगर परिषद के वार्डों की नई वोटर लिस्ट को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है. वर्तमान सभापति जीवण खां ने कार्यकर्ताओं के साथ जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए वोटर लिस्ट में भारी धांधली का आरोप लगाया है.

जीवण खां का कहना है कि निर्वाचन आयोग द्वारा जारी नई वोटर लिस्ट में कई गंभीर गड़बड़ियां सामने आई हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि बिना किसी सर्वे के घर बैठे ही वोटर लिस्ट तैयार कर दी गई है. उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि सुभाष चौक क्षेत्र के नए वार्ड नंबर 20 के करीब 600 वोटरों को वार्ड नंबर 21 में जोड़ दिया गया है. इसी तरह वार्ड नंबर 15 के वोट 16 में, वार्ड 61 के वोट 63 में और वार्ड 7 व 8 के वोट 11 में स्थानांतरित कर दिए गए हैं.

उन्होंने कहा कि ऐसा कोई वार्ड नहीं है, जहां वोटर लिस्ट में गड़बड़ी नहीं हुई हो. इसके अलावा, कई मृत व्यक्तियों के नाम अभी भी सूची में मौजूद हैं, जबकि SIR प्रक्रिया के दौरान जिन नए मतदाताओं ने अपने नाम जुड़वाए थे, उनके नाम नई सूची में शामिल नहीं किए गए हैं.

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नई सूची में सुधार नहीं किया गया

जीवण खां ने SIR प्रक्रिया पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि तीन से चार महीने तक लोगों को इस प्रक्रिया में उलझाए रखा गया, लेकिन इसके बावजूद नई सूची में सुधार नहीं किया गया. उन्होंने आरोप लगाया कि अब भी 2025 की पुरानी वोटर लिस्ट के आधार पर चुनाव करवाने की मंशा जताई जा रही है, जो संदेह पैदा करती है.

उन्होंने यह भी कहा कि प्रशासन और संबंधित अधिकारी जानबूझकर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी कर चुनाव परिणामों को प्रभावित करना चाहते हैं. जब इस बारे में बीएलओ से शिकायत की जाती है, तो वे जिम्मेदारी मतदाताओं पर डाल देते हैं और कहते हैं कि लोग खुद अपना नाम जुड़वाएं.

क्या है स्थानीय लोगों की मांग

सभापति और स्थानीय लोगों की मांग है कि सभी वार्डों में दोबारा सर्वे कराया जाए और वोटर लिस्ट को सही तरीके से अपडेट किया जाए. उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द सुधार नहीं किया गया तो मजबूरन आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी.

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