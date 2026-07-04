/सीकर में पहली बारिश बनी आफत, पूरा मकान भरभराकर गिर पड़ा

Sikar News: राजस्थान के सीकर जिले के रींगस में मानसून की पहली ही बारिश कई लोगों के लिए राहत के साथ आफत भी लेकर आई. शहर के वार्ड संख्या 19 स्थित प्राचीन शनि मंदिर के समीप एक मकान अचानक भरभराकर ढह गया.

हादसे के समय मकान के अंदर सो रहे तीन लोगों ने तेज धमाके की आवाज सुनते ही बाहर की ओर दौड़ लगाई, जिससे उनकी जान बाल-बाल बच गई.

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पूरा मकान भरभराकर गिर पड़ा

जानकारी के अनुसार, यह मकान जगदीश प्रसाद खटीक का था. लगातार बारिश के कारण मकान की दीवारें कमजोर हो गई थीं. अचानक पूरा मकान भरभराकर गिर पड़ा. हादसे के बाद मौके पर आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई और स्थानीय लोगों ने मलबा हटाकर स्थिति का जायजा लिया.

मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त

घटना की सूचना मिलने पर पूर्व पार्षद मुरारी लाल सहित वार्डवासी मौके पर पहुंचे. उन्होंने पीड़ित परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए प्रशासन से तत्काल राहत और मुआवजा उपलब्ध कराने की मांग की. स्थानीय लोगों ने कहा कि मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे परिवार के सामने रहने और रोजमर्रा की जरूरतों का संकट खड़ा हो गया है.

आर्थिक सहायता की मांग

गनीमत रही कि हादसे के समय परिवार के सदस्य सतर्क हो गए और समय रहते बाहर निकल आए, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था. वार्डवासियों ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को शीघ्र आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने और सुरक्षित आवास की व्यवस्था करने की मांग की है.



उदयपुर में भी हुआ हादसा

इधर, उदयपुर जिले के खेरवाड़ा कस्बे में लगातार हो रही बारिश के बीच बड़ा हादसा टल गया. रात के समय कार्यालय खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी (BCMO) परिसर स्थित भवन के छज्जे की पट्टियां अचानक टूटकर नीचे गिर गईं.

वहीं, राहत की बात यह रही कि घटना देर रात होने के कारण वहां कोई मौजूद नहीं था और जनहानि नहीं हुई.

जानकारी के अनुसार, संबंधित विभाग ने पहले ही भवन की सुरक्षा जांच के लिए पत्र लिखा था. निरीक्षण के बाद भवन को जर्जर घोषित कर दिया गया था. इसके बावजूद भवन मौजूद होने से हादसे की आशंका बनी हुई थी. अब घटना के बाद भवन की सुरक्षा व्यवस्था और आवश्यक कार्रवाई की मांग तेज हो गई है.