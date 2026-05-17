/Sikar Weather: सीकर में हीटवेव और तेज गर्म हवाओं का अलर्ट, पारा पहुंचा 42 डिग्री के पार

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Sikar Weather: राजस्थान के सीकर जिले में भीषण गर्मी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है. तापमान 42 से 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने से लोग परेशान हो रहे हैं. मौसम विभाग ने हीटवेव और तेज गर्म हवाओं का अलर्ट जारी किया है.
Sikar Weather: राजस्थान के सीकर के फतेहपुर कस्बे एवं क्षेत्र में गर्मी के तेवर तीखे होने से आमजन जीवन प्रभावित हो रहा है. भीषण गर्मी के कारण लोगों की दिनचर्या भी प्रभावित हो रही है तो प्रचंड धूप और लू के थपेड़ों के चलते दोपहर को सडकों पर सन्नाटा सा पसरा रहता है.
वहीं, बाजारों में लोगों की आवाजाही कम देखने को मिलती है. रविवार को तेज धूप व गर्मी के चलते कूलर-पंखे भी गर्म हवा दे रहे हैं. आज को कृषि अनुसंधान केन्द्र पर अधिकतम तापमान 42.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.
भीषण गर्मी के साथ हीटवेव का असर
वहीं, लक्ष्मणगढ़ इलाके में रविवार को भीषण गर्मी के साथ हीटवेव का असर नजर आया. लक्ष्मणगढ़ में दोपहर का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. भीषण गर्मी हीटवेव के कारण शहर के बाजार भी सुने नजर आए. लक्ष्मणगढ़ एसडीएम कोर्ट पर हीटवेव के कारण कर्फ्यू जैसे हालात नजर आएं. भीषण गर्मी को देखते हुए लोगों ने ठंडे पये के साथ कूलर पंखे और एसी के सहारे घरों में ही रहना मुनासिब समझ रहे हैं.
लक्ष्मणगढ़ जिला अस्पताल प्रभारी डॉ. अटल भास्कर ने बताया कि हीटवेव को ध्यान में रखते हुए लक्ष्मणगढ़ जिला अस्पताल में भी आने वाले मरीजों और उनके आने वाले परिजनों के लिए हीटवेव से बचाव के इंतजामता किए गए हैं. मौसम जानकारों ने बताया कि फिलहाल दो तीन बारिश होने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है. भीषण गर्मी और तवे के सामान तपती धरती ने जन जीवन को प्रभावित कर दिया है.
तेज धूप और गर्म हवाओं का अलर्ट
तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण आमजन परेशान हैं. वहीं, मौसम विभाग ने सीकर के साथ शेखावाटी क्षेत्र में हीटवेव की चेतावनी जारी की है. विभाग का कहना है कि पश्चिमी राजस्थान से आने वाली गर्म हवाओं के चलते तापमान में और बढ़ोतरी होने के आसार हैं.
ऐसे में चिकित्सकों ने लोगों को दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक धूप में बाहर निकलने से बचने की सलाह दी है. साथ ही अधिक से अधिक पानी पीने, हल्के कपड़े पहनने.
गर्मी के बढ़ते असर का सबसे ज्यादा प्रभाव बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों पर पड़ रहा है. इसके चलते अस्पतालों में डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है. मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि फिलहाल जिले में गर्मी से राहत के आसार कम हैं और आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ सकता है.
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