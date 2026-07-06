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सीकर में मानसून की धमाकेदार एंट्री, जोरदार बारिश के बाद पानी में डूबी बस

सीकर में मानसून की पहली बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी, लेकिन शहर के कई इलाकों में जलभराव की समस्या भी पैदा कर दी. रातभर हुई 29 मिमी बारिश से नवलगढ़ रोड पर करीब 3 फीट तक पानी भर गया, जिससे कोचिंग स्टूडेंट्स और वाहन चालकों को भारी परेशानी हुई. जिले में सबसे ज्यादा करीब 3 इंच बारिश श्रीमाधोपुर में दर्ज की गई. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byAshok singh shekhawat
Published: Jul 06, 2026, 03:29 PM|Updated: Jul 06, 2026, 03:29 PM
सीकर में मानसून की धमाकेदार एंट्री, जोरदार बारिश के बाद पानी में डूबी बस
Image Credit: Sikar NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Sikar News: राजस्थान के सीकर में बीती रात मानसून की पहली बारिश का इंतजार खत्म हुआ. मानसून एक्टिव होने के तीसरे दिन सीकर में रात को तेज बारिश हुई. देर रात करीब 2 बजे से ही कभी तेज तो कभी हल्की बारिश का दौर जारी रहा. जिले में रात से लेकर अब तक करीब एक इंच से ज्यादा बारिश 29 MM दर्ज की गई. बारिश के चलते सीकर में नवलगढ़ रोड पर एक बार फिर 3 फीट तक जलभराव हो गया.

कोचिंग स्टूडेंट हुए परेशान
जिले में नवलगढ़ रोड पर करीब डेढ़ किलोमीटर एरिया में जलभराव होने की वजह से सुबह कोचिंग के स्टूडेंट परेशान हुए. इतना ही नहीं कई वाहन भी पानी के बीच बंद हो गए. यहां तक कि लोगों का घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया.

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श्रीमाधोपुर में हुई सबसे ज्यादा बारिश
सबसे ज्यादा बारिश श्रीमाधोपुर में करीब 3 इंच रिकॉर्ड की गई. इसके अलावा सीकर ग्रामीण एरिया में 30, रींगस में 45 और दांतारामगढ़ में 53 MM बारिश रिकॉर्ड की गई है. बारिश होने‌ के बाद सीकर के तापमान में भी बदलाव हुआ है. हालांकि बारिश के बाद उमस बनने लगी है.

अगले 6 दिन के लिए अलर्ट
बात करें, सीकर के तापमान की तो जिले में फतेहपुर स्थित कृषि विज्ञान केंद्र के मौसम अनुसंधान केंद्र पर आज सुबह का न्यूनतम तापमान 24.8 डिग्री दर्ज किया गया. इससे पहले रविवार को दिनभर उमस और तेज गर्मी रही. रविवार को दिन में अधिकतम तापमान 39.5 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27.0 डिग्री दर्ज किया गया था. सीकर में मानसून की पहली बारिश के बाद अब तापमान में लगातार बदलाव देखने को मिलेगा. मौसम विभाग के अनुसार अगले 6 दिन में सीकर में अच्छी बारिश की संभावना है.

पाली और डीडवाना में भी हुई मानसून की एंट्री
वहीं, पाली के रोहट क्षेत्र में मानसून की पहली जोरदार बारिश हुई. पौन घंटे तक जोरदार बारिश दर्ज की गई. बारिश से किसानों के चेहरे खिले. रोहट कस्बे में 28 MM बारिश दर्ज की गई. इधर, डीडवाना में लंबे इंतजार के बाद मानसून की एंट्री हुई और रात भर से हल्की और मध्यम श्रेणी की बारिश जारी है. आसमान में घने बादल छाए हुए हैं. मौसम विभाग के अनुसार, पूरे सप्ताह बारिश का दौर जारी रहेगा. जिले भर में 2 MM से लेकर 6 MM तक बारिश दर्ज हुई है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.Read More

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