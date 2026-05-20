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Sikar Weather: सीकर में चढ़ा भयंकर गर्मी का पारा! 25 मई से 2 जून तक नौतपा की चेतावनी

Sikar Weather: राजस्थान के सीकर जिले में भयंकर गर्मी पड़ रही है, जिससे लोग काफी परेशान है. पारा  40 डिग्री पहुंच गया है. वहीं, 25 मई से 2 जून तक नौतपा की चेतावनी दी गई है. 
 

Edited bySneha AggarwalReported bySneha Aggarwal
Published: May 20, 2026, 07:41 PM|Updated: May 20, 2026, 07:41 PM
Sikar Weather: सीकर में चढ़ा भयंकर गर्मी का पारा! 25 मई से 2 जून तक नौतपा की चेतावनी
Image Credit: AI IMAGE

Sikar Weather: राजस्थान के सीकर जिले पिछले कुछ दिनों से गर्मी का प्रकोप तेज हो गया है. तापमान रिकॉर्ड तोड़ते हुए 40 डिग्री पहुंचा, जिससे शहर के लोग किसी राहत की तलाश में दिख रहे हैं.

वहीं, बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है और दुकान के बाहर लोग बहुत ही कम नजर आ रहे हैं. शहर वासी छायादार जगह पर बैठकर ठंडा जूस एवं शरबत के सहारे गर्मी से बचते हुए दिख रहे हैं.

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25 मई से 2 जून तक नौतपा की चेतावनी

मौसम विभाग ने 25 मई से 2 जून तक नौतपा की चेतावनी दी है. इस दौरान तापमान अधिक बढ़ सकता है और तेज धूप एवं गर्म हवाएं चल सकती हैं.

अगर बीते दिन की बात करें तो सीकर में दिनभर गर्म हवाएं चलती रहीं, जिससे आमजन बेहाल नजर आए. मौसम विभाग के अनुसार, जिले में अधिकतम तापमान 41 से 42 डिग्री सेल्सियस रहा जबकि न्यूनतम तापमान 28 से 30 डिग्री दर्ज किया गया.

मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले तीन से चार दिनों तक सीकर में गर्मी से राहत मिलने की संभावना नहीं है. जिले में हीटवेव चलेगी और तापमान 44 डिग्री तक पहुंच सकता है. मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी है.

मौसम पूरी तरह गर्म और शुष्क

सीकर में इस वक्त मौसम पूरी तरह गर्म और शुष्क बना हुआ है. आने वाले दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे लोगों की परेशानियां और बढ़ सकती हैं.

प्रदेश के जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, चूरू, गंगानगर और कोटा के साथ कई जिलों में हीटवेव का असर अधिक रहेगा. दोपहर के समय गर्म हवाएं चलेंगी.

क्या होता है नौतपा?
हिंदू पंचांग और ज्योतिष के मुताबिक, नौतपा साल का सबसे गर्म माना जाने वाले 9 दिनों का समय होता है, जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है तब नौतपा शुरू होता है. यह अवधि आमतौर पर मई के आखिरी हफ्ते से जून की शुरुआत तक रहती है. इस दौरान सूरज की किरणें सीधे पृथ्वी पर पड़ती हैं, जिससे तापमान तेजी से बढ़ जाता है और भीषण गर्मी का असर देखा जाता है.
'नौतपा' शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है - 'नौ' यानी 9 और 'तपा' यानी तपन या गर्मी यानी लगातार 9 दिनों तक तेज गर्मी का दौर. मान्यता है कि अगर नौतपा के दौरान अच्छी गर्मी पड़े तो मानसून भी अच्छा रहता है और बारिश सामान्य से बेहतर होने की संभावना है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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