सीकर में सर्दी ने तोड़ा सारे रिकॉर्ड! फतेहपुर में पारा 4.4°C, कांप उठा इलाका

Rajasthan Weather Update: सीकर के फतेहपुर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जहां न्यूनतम तापमान गिरकर 4.4°C दर्ज हुआ. कोहरे की दस्तक से जनजीवन प्रभावित है. लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, हालांकि यह ठंड फसलों के लिए फायदेमंद है.
Sikar Weather Update: दिसंबर का आधा महीना बीतने के साथ ही सीकर जिले के फतेहपुर कस्बे और आसपास के क्षेत्रों में सर्दी अब अपने शबाब पर पहुंच गई है. सुबह और शाम कड़ाके की ठंड का असर बना हुआ है, जिसके कारण आम जनजीवन धीरे-धीरे प्रभावित होने लगा है.
तापमान में बड़ी गिरावट
आज कृषि अनुसंधान केंद्र पर न्यूनतम तापमान में बड़ी गिरावट दर्ज की गई. आज का न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस (4.4°C) रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल यह 6.5°C था. तापमान में इस अचानक गिरावट से सर्दी के तेवर तीखे हो गए हैं.सर्दी की वजह से लोगों की दिनचर्या बुरी तरह प्रभावित हो रही है. सुबह-सुबह सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहता है, क्योंकि लोग घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं. कस्बे और क्षेत्र में लोग सूर्यदेव की धूप निकलने का बेसब्री से इंतजार करते नजर आते हैं. सर्दी से बचने के लिए लोग गर्म कपड़ों में लिपटे हुए हैं, और मौसमी बीमारियों से बचने के लिए उपाय कर रहे हैं.
सर्दी बढ़ने के साथ ही मौसम में परिवर्तन देखने को मिला है. जिले में अब कोहरे ने भी दस्तक दे दी है, जिसके चलते सुबह के समय ठिठुरन का अहसास बढ़ गया है. यह कोहरा हाईवे पर चलने वाले वाहनों की रफ्तार को भी धीमा कर रहा है.ठंड से राहत पाने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं. सुबह-सुबह चाय-पानी की दुकानों और राजमार्गों के समीप होटलों के पास लोग आग तापते हुए देखे जा सकते हैं. लोगों का सहारा अब गर्म कपड़े, चाय की चुस्की और आग का अलाव बना हुआ है.
किसानों के लिए राहत
हालांकि, यह बढ़ती सर्दी और कोहरा फसलों के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है. मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में सर्दी का असर और अधिक बढ़ने की संभावना जताई है, जिसका सीधा असर लोगों की दिनचर्या पर पड़ेगा. प्रशासन को भी इस बढ़ती ठंड को देखते हुए आवश्यक कदम उठाने की जरूरत है.
