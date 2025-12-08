Sikar Weather Update: फतेहपुर में काड़के का असर तेज, शीतलहर लोगों की छूटी धूजणी!

Sikar Weather Update: सीकर जिले के फतेहपुर कस्बे एवं क्षेत्र में सुबह-सुबह ठिठुरन भरी तेज सर्दी का असर देखने को मिल रहा है. ऐसे में लोगों की धूजणी छूट रही है. जानें मौसम का ताजा अपडेट.
Sikar Weather Update: राजस्थान में लगातार ठंड का कहर बढ़ रहा है. ऐसे में सीकर जिले के फतेहपुर कस्बे एवं क्षेत्र में सुबह-सुबह ठिठुरन भरी सर्दी का असर देखने को मिल रहा है. 8 दिसंबर यानी आज सोमवार को कृषि अनुसंधान केन्द्र पर तापमान में भी बढ़त दर्ज की गई है.
इस दौरान न्यूनतम तापमान 3.5 डिग्री दर्ज किया गया है. क्षेत्र में सुबह-शाम ठिठुरन भरी सर्दी का असर बना रहता है, जिससे लोगों को परेशानी भी होती है. वहीं, दिन भर धूप खिलने से आमजन को ठिठुरन भरी सर्दी से जरूर राहत मिलती है लेकिन शाम होते-होते सर्दी फिर अपना असर दिखाना शुरू कर देती है.
आने वाले दिनों में सर्दी का असर बढ़ने की संभावना भी है. सोमवार को न्यूनतम तापमान 3.5 डिग्री रहा तो कल रविवार को तापमान 2.2 डिग्री दर्ज किया गया था.
वहींस हाईवे किनारे चाय-नाश्ते की दुकानों और ढाबों के बाहर लोग अलाव तापते हुए नजर आए. ठंडी हवाएं इतनी सर्द थीं कि बिना गर्म कपड़ों के बाहर निकलना मुश्किल हो गया है. सुबह और शाम की कड़का की सर्दी के बीच दिनभर चलने वाली धूप लोगों के लिए राहत है. ऐसे में दोपहर तक तापमान में हल्की बढ़ोतरी होती है, जिससे बाजारों और सड़कों पर सामान्य गतिविधियों की रौनक लौटती नजर आती है.
तेज सर्दी की वजह से सुबह-शाम काम पर जाने वाले किसान, दिहाड़ी मजदूर और किसानों को ज्यादा प्रभावित करती है.
सड़कों पर वाहनों की आवाजाही भी सामान्य दिनों की तुलना में कम नजर आ रही है. तेज सर्दी का स्कूल जाने वाले बच्चों और बुजुर्गों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. मौसम विभाग के मुताबिक, उत्तरी हवाओं की दिशा और गति में परिवर्तन की वजह से फतेहपुर के साथ आसपास के इलाकों में तापमान में और गिरावट आ सकती है.
