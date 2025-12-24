Sikar Weather Update: सीकर के फतेहपुर क्षेत्र में छाया घना कोहरा, कड़कड़ाती ठंड से कांपे लोग

Sikar Weather Update: सीकर के फतेहपुर कस्बे और आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में सर्दी के तेवर अब तीखे होते जा रहे हैं. लगातार गिरते तापमान और घने कोहरे के कारण आमजन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. गुरुवार को क्षेत्र में न्यूनतम तापमान में बड़ी गिरावट दर्ज की गई, जिससे ठंड का असर और अधिक बढ़ गया. मौसम के इस बदले मिजाज ने जनजीवन को खासा प्रभावित किया है.
Sikar Weather Update: आज फतेहपुर क्षेत्र में न्यूनतम तापमान 1.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस सीजन का अब तक का बेहद कम तापमान माना जा रहा है. इससे एक दिन पहले न्यूनतम तापमान 8.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था. तापमान में आई इस अचानक गिरावट से ठिठुरन और गलन काफी बढ़ गई है. कृषि अनुसंधान केंद्र पर भी न्यूनतम तापमान 1.7 डिग्री मापा गया, जिससे कड़ाके की सर्दी की का पता चला.
सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने के कारण विजिबिलिटी बेहद कम रही. फतेहपुर कस्बे के साथ-साथ आसपास के इलाकों में कोहरे की मोटी परत दिखाई दी. इसका सीधा असर राजमार्गों और मुख्य सड़कों पर यातायात पर पड़ा. कोहरे के कारण वाहनों की रफ्तार धीमी नजर आई और वाहन चालक अत्यधिक सतर्कता बरतते दिखाई दिए.
राजमार्गों पर चल रहे दोपहिया और चारपहिया वाहन चालकों को हेडलाइट जलाकर आवागमन करना पड़ा. कई जगहों पर वाहन रेंगते हुए चलते नजर आए. कोहरे के चलते सुबह के समय दुर्घटनाओं की आशंका बनी रही, हालांकि किसी बड़े हादसे की सूचना नहीं मिली.
तेज सर्दी और उत्तरी हवाओं के कारण कस्बे में ठंड का असर पूरे दिन बना रहा. लोग घरों से बाहर निकलते समय गर्म कपड़ों में पूरी तरह लिपटे नजर आए. बुजुर्गों और बच्चों ने विशेष रूप से घरों में ही रहना उचित समझा. सुबह-सुबह बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर आवाजाही अपेक्षाकृत कम रही.
ठंड से राहत लेते नजर आए
ठंड से बचाव के लिए कस्बे में जगह-जगह लोग चाय-पान की दुकानों के सामने अलाव तापते दिखाई दिए. ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अलाव के चारों ओर लोग जमा होकर ठंड से राहत लेते नजर आए. गर्म चाय और अन्य गरम पेय पदार्थों की मांग में भी इजाफा देखा गया.
आमजन को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा
फतेहपुर कस्बे और क्षेत्र में सर्दी ने अपना पूरा असर दिखाना शुरू कर दिया है. तापमान में आई तेज गिरावट और घने कोहरे के कारण जहां आमजन को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है. ऐसे में लोगों को सतर्क रहने और सावधानियां बरतने की जरूरत है.
