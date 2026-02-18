Zee Rajasthan
सीकर में बादलों की तेज गर्जना के साथ हुई बारिश, आगामी कुछ घंटों के लिए अलर्ट जारी

Sikar Weather Update: राजस्थान के सीकर जिले में नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से बुधवार सुबह से ही जिले भर में मौसम बदल गया है. मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के असर को देखते जिले में मेघ गर्जना के साथ बारिश की चेतावनी जारी की है. 
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Ashok singh shekhawat
Published: Feb 18, 2026, 01:47 PM IST | Updated: Feb 18, 2026, 01:47 PM IST

सीकर में बादलों की तेज गर्जना के साथ हुई बारिश, आगामी कुछ घंटों के लिए अलर्ट जारी

Sikar Weather Update: सीकर जिले में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है. नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से बुधवार सुबह से ही जिले भर में मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आया. सुबह से आसमान में काले बादल छाए रहे, जिससे लोगों को दिन में ही शाम जैसा अहसास हुआ.

सीकर शहर सहित आसपास के ग्रामीण इलाकों में मेघ गर्जना के साथ हल्की बूंदाबांदी का दौर शुरू हुआ. कई स्थानों पर बादलों की तेज गर्जना सुनाई दी, जिससे लोगों में मौसम को लेकर उत्सुकता और हल्की चिंता भी बनी रही. अचानक बदले मौसम के कारण दिन और रात के तापमान में भी काफी अंतर आया.

मेघ गर्जना के साथ बारिश की चेतावनी जारी

एक बार फिर हल्की सर्दी का असर भी दिखाई दिया, जिससे बाजारों में भी चहल-पहल कुछ कम नजर आई. मौसम विभाग ने भी पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव को देखते जिले में मेघ गर्जना के साथ बारिश की चेतावनी जारी की है.

विभाग के अनुसार आगामी कुछ घंटों में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. किसानों के लिए यह बारिश फसलों के लिहाज से लाभदायक मानी जा रही है. हालांकि तेज बारिश या ओलावृष्टि की स्थिति में नुकसान की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता है.

नीमकाथाना में दिखा पश्चिमी विक्षोभ का असर

वहीं, नीमकाथाना में भी पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिल रहा है. देर रात से नीमकाथाना में मौसम का मिजाज बदला हुआ है. देर रात नीमकाथाना सहित आसपास के क्षेत्र में बारिश हुई तो वही अल सुबह फिर से बिजली की गड़गड़ाहट और तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर शुरू हुआ, जिससे कि लोगों की दिनचर्या में बदलाव देखने को मिला.

तापमान में भारी गिरावट

बारिश से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई और मौसम परिवर्तन होने के कारण फिर से लोगों को सर्दी का एहसास होने लगा. वहीं, बारिश से कई निचले इलाकों में पानी भर गया, जिससे वाहन चालकों और रहागीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

बता दें नीमकाथाना में तापमान में बढ़ोतरी के चलते लोगों को गर्मी का एहसास होने लगा था लेकिन आज हुई बारिश के बाद फिर से तापमान में गिरावट दर्ज की गई और लोगों को फिर से सर्दी का एहसास होने लगा, जिससे कि लोग गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं.
