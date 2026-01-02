Sikar Weather Update: मावठ के बाद भीषण सर्दी से कंपकंपाए शेखावाटी के लोग, पढ़िए आज का वेदर अपडेट

Sikar Weather Update: फसलों पर बर्फ सूरज की किरणों के साथ ओस की बूंदें मोतियों की तरह चमकती नजर आई. ये ओस की बूंदें चने व सरसों की फसलों के लिए वरदान से कम नहीं हैं. मावठ के लिए टकटकी लगाए बैठे किसानों को कोहरे और ओस को देखकर थोड़ी राहत मिली है. मौसम के इस अचानक बदलाव से अब किसानों को मावठ की उम्मीद जागी है.

फतेहपुर क्षेत्र में ठिठुरन भरी का सर्दी का असर बना रहता है. आज न्यूनतम तापमान 10.9 दर्ज किया गया . शुक्रवार को सुबह सुबह हल्का कोहरा छाया रहा. कस्बे में ठण्ड का असर होने से आम जन को परेशानी भी होती है. आज आसमान में बादल छाए हुए है अभी तक धूप नही खिली है.



आसमान पर आज बादल छाए हुए

सर्दी के बढ़ने के साथ ही लोग गर्म कपड़ों में लिपटे हुए भी नजर आते हैं. कस्बे में सुबह सुबह चाय पानी की दुकानों एवं राजमार्ग के समीप होटलों के पास लोग अलाव तापते हुए भी नजर आए. आसमान पर आज बादल छाए हुए हैं. वहीं, ठिठुरन भरी सर्दी का असर भी बना हुआ है. आज कृषि अनुसंधान केन्द्र पर न्यूनतम तापमान 10.9 डिग्री दर्ज किया गया. जबकि कल का तापमान 11.4 डिग्री दर्ज किया गया था.

कड़ाके की सर्दी का असर जारी

तापमान में आई गिरावट के चलते स्कूल और कॉलेज जाने वाले छात्रों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. मौसम विभाग ने आगामी दिनों में ठंड और कोहरे में और बढ़ोतरी की संभावना जताई है. वहीं, शाम होती ही गैलन और भी तेज महसूस की जा रही है फिलहाल जिले भर में कड़ाके की सर्दी का असर जारी है और लोगों को ऐहतियात बरतने की अपील की गई है.

सर्दी और धुंध के कारण वाहन चालकों को हेडलाइट का सहारा

शेखावाटी क्षेत्र में बारिश के बाद लक्ष्मणगढ़ उपखंड क्षेत्र में सर्दी का दौर जारी हो गया है. अलसुबह-सुबह से ही इलाके में मावठ व तेज हवाओं से ठिठुरन भरी सर्दी का असर देखा गया. सर्दी के दौर के कारण लोगों ने गर्म कपड़े और अलाव का सहारा लेते नजर आये. इलाके में सर्दी और धुंध के कारण वाहन चालकों ने वाहनों की हेडलाइट का सहारा लेकर सफर करते नजर आए. अलसुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे. इलाके में सर्दी बढ़ने से विद्यालयों में जाने वाले छात्र-छात्राओं ने भी गर्म कपड़ों का सहारा लिया.

