Sikar Weather Update: फतेहपुर में कड़ाके की ठंड ने तोड़ा रिकॉर्ड, सुबह-सुबह जम गई ओस की परत

Sikar Weather Update: फतेहपुर कस्बे और आस-पास के क्षेत्रों में सर्दी ने इस बार कड़कड़ाती दस्तक दी है. लगातार तापमान में गिरावट के चलते आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है. मंगलवार सुबह न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस सीजन का सबसे कम तापमानों में से एक है. इतनी तीखी ठंड के कारण सुबह और शाम लोगों को जबरदस्त ठिठुरन का सामना करना पड़ रहा है.

सुबह की ठिठुरन और ओस की चमक

मंगलवार तड़के ही सर्द हवाओं ने पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया. बाहरी इलाकों में ठंड का असर और अधिक देखने को मिला. खेतों और घास के ऊपर ओंस की मोटी परत साफ दिखाई दी जो सूरज की हल्की किरणों में चमकती रही. इससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि रात कितनी ठंडी रही होगी.

अलाव ही बना सहारा

कड़ाके की सर्दी के कारण फतेहपुर-जयपुर हाइवे और कस्बे की मुख्य सड़कों पर चाय-पानी की दुकानों के पास लोगों की भीड़ देखी गई. दुकानें और होटल खुलते ही लोग वहाँ अलाव तापने के लिए जुटने लगे. कई जगह स्थानीय लोगों ने खुद अलाव जलाकर राहगीरों को राहत दी. सुबह-सुबह स्कूल-कॉलेज और काम पर निकलने वाले लोग ठंड से बचने को बार-बार गर्म चाय की चुस्की लेते नजर आए.

दिन में चटक धूप बनी राहत

हालांकि सुबह का मौसम बेहद सर्द रहा लेकिन जैसे-जैसे दिन चढ़ा, धूप चटकने लगी. दोपहर में धूप ने लोगों को राहत दी और बाजारों में सामान्य दिनचर्या शुरू हो गई. दिन में चलने वाली हल्की ठंडी हवा से मौसम सुहावना बना रहा, लेकिन धूप के कारण ठंड थोड़ी कम महसूस होती रही.

जनजीवन पर असर

सर्दी के तेज तेवरों का असर लोगों की दिनचर्या पर साफ दिखाई दिया. सुबह के समय सड़कें सुनसान रहीं. रोजमर्रा के कामों में देरी देखी गई. कई लोग सुबह की वॉक या दौड़ से बचते दिखे. किसानों को खेतों में भारी ओंस की वजह से काम देर से शुरू करना पड़ा.

मौसम विभाग का अनुमान

मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट संभव है. रात-दिन के तापमान में अंतर बढ़ेगा और सुबह-शाम की सर्दी और प्रचंड हो सकती है.

