Sikar Weather Update: सीकर में कड़े हुए सर्दी के तेवर, तापमान 2.5 डिग्री पहुंचने से बढ़ गई ठिठुरन

Sikar Weather Update: राजस्थान में सीकर के फतेहपुर अनुसंधान केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार, कल न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री था, लेकिन ठंडी उत्तरी हवाओं के बीच तापमान में दो डिग्री की कमी दर्ज की गई. और आज तापमान 2.5 डिग्री पहुंच गया. इस तेज सर्दी का असर सुबह और देर शाम सबसे ज्यादा महसूस किया जा रहा है. खेतों में फसलों पर ओस की बूंदे चमकती नजर आई.

Published: Nov 26, 2025, 12:54 PM IST | Updated: Nov 26, 2025, 12:54 PM IST

Sikar Weather Update: जिले में सर्दी के तेवर तीखे हो गए है. आज फतेहपुर सहित आसपास के इलाके में भी सर्दी ने अपना जोर दिखाना शुरू कर दिया है. आज फतेहपुर में न्यूनतम तापमान गिरकर 2.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो मौसम में आई तेज गिरावट है, जिससे ठिठुरन बढ़ गई है.

फतेहपुर अनुसंधान केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार कल न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री था, लेकिन ठंडी उत्तरी हवाओं के बीच तापमान में दो डिग्री की कमी दर्ज की गई. और आज तापमान 2.5 डिग्री पहुंच गया. इस तेज सर्दी का असर सुबह और देर शाम सबसे ज्यादा महसूस किया जा रहा है. खेतों में फसलों पर ओस की बूंदे चमकती नजर आई.

दिन में सर्दी से राहत

वहीं लोग ठिठुरन से बचने के लिए अलाव के इर्द-गिर्द बैठे दिखे. चाय-पानी की दुकानों पर भीड़ बढ़ गई, जहां लोग हाथ सेंकते हुए गर्म पेय के साथ मौसम पर चर्चा करते दिखाई दिए. सर्दी के बढ़ने से लोगों की दिनचर्या भी प्रभावित होने लगी है हालांकि दिनभर की धूप से लोगों को दिन में सर्दी से राहत जरूर मिल रही है.

बता दें कि मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार, मंगलवार को शेखावाटी समेत कई जिलों में तापमान में उतार-चढ़ाव जारी रहा. कई जगहों पर धुंध के कारण धूप कमजोर रही, जिससे दिन में ठंडक बढ़ी. सीकर, चूरू, डूंगरपुर, जालोर, भीलवाड़ा, कोटा, उदयपुर, करौली, दौसा और झुंझुनूं सहित कई जिलों में अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जबकि न्यूनतम तापमान भी लगातार नीचे जा रहा है. माउंट आबू में तेज सर्दी के चलते गाड़ियों की छतों और घरों पर हल्की बर्फ की परत देखी गई.

पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना

मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि आज और कल गुरुवार को प्रदेश में मौसम इसी तरह बना रहेगा. इसके साथ ही 27 नवंबर को एक हल्के प्रभाव वाले पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना है. इसके असर से उदयपुर, जोधपुर और अजमेर संभाग में कहीं-कहीं बादल छा सकते हैं तथा हल्की बारिश या बूंदाबांदी भी हो सकती है.

तापमान की बात करें तो प्रदेश में सर्वाधिक अधिकतम तापमान बाड़मेर में 29.0 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान सीकर में 6.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. प्रदेश में आर्द्रता 30 से 70 प्रतिशत के बीच रिकॉर्ड की गई.

