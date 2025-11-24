Sikar Weather Update: सीकर में कड़े हुए सर्दी के तेवर, 5 डिग्री पहुंचा फतेहपुर का तापमान, जानें नया अपडेट

Sikar Weather Update: राजस्थान में सीकर जिले के फतेहपुर में सुबह और शाम की सर्द हवाएं लोगों को कंपकंपाने लगी हैं. ठिठुरन भरी सर्दी के कारण स्थानीय लोगों की दिनचर्या भी प्रभावित होने लगी है. कई जगहों पर चाय व नाश्ते की दुकानों पर अलाव जलाते लोग नजर आए. खेतों और सड़कों किनारे घास पर जमी ओस की चमकती बूंदें ठंड की तीव्रता का संकेत दे रही थीं.
Sikar Weather Update: जिले के फतेहपुर कस्बे और आसपास के ग्रामीण इलाकों में ठंड ने अपने तेवर पूरी तरह दिखाने शुरू कर दिए हैं. उत्तर से आने वाली बर्फीली हवाओं के कारण तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है. सोमवार सुबह फतेहपुर कृषि अनुसंधान केंद्र पर न्यूनतम तापमान 5.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो इस सीजन का सबसे कम तापमानों में से एक है.
सुबह-शाम कड़ी ठंड, दिनचर्या पर दिखने लगा असर
गर्म कपड़ों में लिपटे लोग, शाम होते ही बाजार खाली
ठंड बढ़ने के साथ ही कस्बे में लोग अब पूरी तरह गर्म कपड़ों में दिखाई दे रहे हैं. बाजारों में भी सुबह की तुलना में शाम को हलचल काफी कम हो जाती है. तापमान गिरते ही लोग जल्दी घर लौटने को मजबूर हो रहे हैं.
आने वाले दिनों में तापमान और गिरेगा
मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, अगले कुछ दिनों में फतेहपुर और आसपास के क्षेत्रों में सर्दी और तेज़ होने की संभावना है. न्यूनतम तापमान 4 डिग्री या उससे नीचे भी जा सकता है. शीतलहर के कारण सुबह की धुंध बढ़ सकती है, जिससे दृश्यता पर भी असर पड़ेगा.
स्थानीय प्रशासन ने दी सावधानी की सलाह
ठंड बढ़ने के साथ प्रशासन ने बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है. गर्म कपड़े पहनने, सुबह-शाम बाहर निकलने से बचने और हीटर/अलाव का सुरक्षित उपयोग करने की अपील की गई है.
फतेहपुर में जिस तरह से सर्दी ने रफ्तार पकड़ी है, उससे साफ है कि आने वाले दिनों में उत्तर भारत की तरह यहां भी कड़ाके की ठंड देखने को मिल सकती है.
