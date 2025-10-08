Zee Rajasthan
Sikar Weather Update: राजस्थान में सीकर जिले के फतेहपुर कस्बे में सुबह के समय तापमान गिरने के साथ ही सर्द हवाओं का असर महसूस किया गया. मौसम में अचानक बदलाव के चलते लोगों ने गर्म कपड़े और स्वेटर निकाल लिए हैं. कृषि अनुसंधान केंद्र के अनुसार, बुधवार को न्यूनतम तापमान 17.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो अब तक का सबसे कम तापमान है. सुबह-सुबह लोगों को धुंध और ठंड दोनों का एहसास हुआ.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Ashok singh shekhawat
Published: Oct 08, 2025, 12:15 PM IST | Updated: Oct 08, 2025, 12:15 PM IST

Sikar Weather Update: सीकर में मौसम ने ली करवट, छाया घन्ना कोहरा, गुलाबी सर्दी ने दी दस्तक

Sikar Weather Update: जिले में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है. पिछले दो दिनों से हुई बरसात के बाद अब गुलाबी सर्दी ने दस्तक दे दी है. बुधवार सुबह जिले के कई हिस्सों में घना कोहरा छाया रहा, जिससे दृश्यता बेहद कम हो गई. विशेष रूप से फतेहपुर और लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र में सुबह से लेकर देर तक कोहरे की मोटी परत जमी रही, जिससे वाहन चालकों को सड़क पर चलने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा.

धुंध और ठंड दोनों का एहसास
फतेहपुर कस्बे में सुबह के समय तापमान गिरने के साथ ही सर्द हवाओं का असर महसूस किया गया. मौसम में अचानक बदलाव के चलते लोगों ने गर्म कपड़े और स्वेटर निकाल लिए हैं. कृषि अनुसंधान केंद्र के अनुसार, बुधवार को न्यूनतम तापमान 17.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो अब तक का सबसे कम तापमान है. सुबह-सुबह लोगों को धुंध और ठंड दोनों का एहसास हुआ.


कोहरे की मोटी चादर में लिपटा शहर
लक्ष्मणगढ़ में तो हालात और भी दिलचस्प रहे. दो दिन तक हुई लगातार बारिश के बाद बुधवार को पूरा कस्बा कोहरे की मोटी चादर में लिपटा रहा. दृश्यता इतनी कम थी कि वाहन चालकों को हेडलाइट जलाकर सफर करना पड़ा. मौसम के बदलते तेवरों ने साफ संकेत दे दिए हैं कि सर्दी अब दस्तक दे चुकी है.

चाय की दुकानों पर भीड़ लग गई
लोगों ने सुबह-सुबह ठंड से बचने के लिए अलाव जलाए और चाय की दुकानों पर भीड़ लग गई. वहीं, विद्यालय जाने वाले छात्रों को भी कोहरे के कारण काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा.


तापमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी
मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी. यदि यही रफ्तार जारी रही, तो अक्टूबर के दूसरे हफ्ते तक सीकर जिले में ठिठुरन भरी सुबहें आम बात बन जाएंगी.

