Sikar Weather Update: सीकर में ठंड से कड़कड़ाई लोगों की हड्डियां, आने वाले दिनों में और बढ़ सकती है ठिठुरन

Sikar Weather Update: सीकर में मंगलवार को तापमान 2.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जो इस सर्दी के मौसम का सबसे ठंडा स्तरों में से एक था. बुधवार को तापमान बढ़कर 3.4 डिग्री तक पहुंचा, लेकिन आमजन को इस मामूली बढ़ोतरी से राहत महसूस नहीं हुई. सुबह और देर शाम की गलन अब भी बरकरार है, और लोग गर्म कपड़ों में पूरी तरह लिपटे दिखाई दे रहे हैं.

सुबह-सवेरे अलाव के आसपास दिखे लोग

फतेहपुर कस्बे में सुबह के समय सड़कों पर सन्नाटा नजर आया क्योंकि कड़ाके की ठंड के कारण लोग देर तक घरों में ही रुके रहे. जो लोग आवश्यक कार्यों के लिए बाहर निकले, वे ऊनी कपड़ों, मफलर व टोपी से खुद को ढकते नजर आए. ग्रामीण इलाकों में भी लोग सुबह-सवेरे अलाव के आसपास जुटकर राहत पाने की कोशिश करते दिखाई दिए.

क्या कहना है स्थानीयों का

स्थानीय लोगों का कहना है कि जैसे ही सूरज की पहली किरण निकलती है, ठंड से जूझ रहे लोग धूप का इंतजार करते हुए दिखाई देते हैं. धूप खिलने के बाद ही लोगों को थोड़ी राहत मिलती है, हालांकि दोपहर बाद फिर से ठिठुरन का दौर शुरू हो जाता है. सुबह के समय ठंडी हवाएं तापमान को और नीचे महसूस कराती हैं, जिससे गलन काफी बढ़ जाती है.

कृषि अनुसंधान केंद्र के मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि फिलहाल पश्चिमी विक्षोभ का कोई खास प्रभाव नहीं है, जिसके कारण तापमान में लगातार गिरावट का सिलसिला जारी है. उनका अनुमान है कि आने वाले दिनों में सर्दी के तेवर और अधिक तीखे हो सकते हैं, और न्यूनतम तापमान फिर से 3 डिग्री से नीचे दर्ज किया जा सकता है.

किसान फसलों को बचाने के लिए सावधानी बरत रहे

सर्दी की बढ़ती तीव्रता का असर आम जनजीवन के साथ-साथ पशुपालन और कृषि पर भी दिखाई दे रहा है. सुबह-सुबह तेज पाले की संभावना के चलते किसान अपनी फसलों को बचाने के लिए सावधानी बरत रहे हैं.

फतेहपुर क्षेत्र में हर साल सर्दियों में तापमान काफी नीचे चला जाता है, लेकिन इस बार दिसंबर की शुरुआत में ही ठंड ने तेज रफ्तार पकड़ ली है. स्थानीय प्रशासन ने भी लोगों से सावधानी बरतने और ठंड से बचाव के उपाय अपनाने की अपील की है.

