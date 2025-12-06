Sikar Weather Update: कड़ाके की ठंड से कांपा फतेहपुर! घास पर जमी ओस, लोग अलाव के सहारे

Sikar Weather Update: राजस्थान के सीकर जिले में तेज ठंड के कारण सुबह-शाम काम पर निकलने वाले मजदूर, किसान और दिहाड़ी करने वाले लोग ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं. सड़कों पर वाहनों की आवाजाही भी सामान्य दिनों की तुलना में कम नजर आ रही है. स्कूल जाने वाले बच्चों और बुजुर्गों को विशेष रूप से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.
Sikar Weather Update: फतेहपुर कस्बे और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में सर्दी ने इस सप्ताह अपने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं. लगातार गिरते तापमान के कारण आमजन को सुबह और शाम के समय भारी ठिठुरन का सामना करना पड़ रहा है. शनिवार को न्यूनतम तापमान 1.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो यह दर्शाता है कि क्षेत्र में शीतलहर जैसी स्थिति बनी हुई है.
सुबह कड़कड़ाती ठंड, खेत-खलिहानों में दिखी जमी ओस
शनिवार सुबह जैसे ही लोग घरों से बाहर निकले, तेज और चुभन भरी ठंड ने उनका स्वागत किया. बाहरी इलाकों में सर्दी का असर और ज्यादा नजर आया. घास के पत्तों पर ओंस की जमी बूंदें बर्फ की तरह चमकती दिखीं, जो तापमान में गिरावट के स्पष्ट संकेत देती हैं.
हाइवे किनारे चाय-नाश्ते की दुकानों और ढाबों के बाहर लोग अलाव तापते हुए दिखाई दिए. ठंडी हवाएं इतनी सर्द थीं कि बिना गर्म कपड़ों के बाहर निकलना मुश्किल हो गया.
दिन में मिली धूप से राहत
सुबह और शाम की कड़कड़ाती सर्दी के बीच दिनभर चलने वाली चटक धूप लोगों के लिए राहत लेकर आई. दोपहर तक तापमान में हल्की बढ़ोतरी हुई, जिससे बाजारों और सड़कों पर सामान्य गतिविधियों की रौनक लौटती नजर आई.
कृषि अनुसंधान केन्द्र पर लगातार गिर रहा तापमान
कृषि अनुसंधान केंद्र द्वारा दर्ज आंकड़ों के अनुसार, शनिवार को न्यूनतम तापमान 1.2°C रहा, जबकि शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 1.0°C मापा गया था. इससे पहले भी बीते कई दिनों से तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, जिससे यह साफ है कि आने वाले दिनों में सर्दी और बढ़ सकती है.
आमजन पर बढ़ रहा सर्दी का प्रभाव
तेज ठंड के कारण सुबह-शाम काम पर निकलने वाले मजदूर, किसान और दिहाड़ी करने वाले लोग ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं. सड़कों पर वाहनों की आवाजाही भी सामान्य दिनों की तुलना में कम नजर आ रही है. स्कूल जाने वाले बच्चों और बुजुर्गों को विशेष रूप से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. मौसम विभाग के अनुसार, उत्तरी हवाओं की दिशा और गति में परिवर्तन के कारण फतेहपुर सहित आसपास के क्षेत्रों में तापमान में और गिरावट आने की संभावना है.
