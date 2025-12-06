Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Sikar Weather Update: कड़ाके की ठंड से कांपा फतेहपुर! घास पर जमी ओस, लोग अलाव के सहारे

Sikar Weather Update: राजस्थान के सीकर जिले में तेज ठंड के कारण सुबह-शाम काम पर निकलने वाले मजदूर, किसान और दिहाड़ी करने वाले लोग ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं. सड़कों पर वाहनों की आवाजाही भी सामान्य दिनों की तुलना में कम नजर आ रही है. स्कूल जाने वाले बच्चों और बुजुर्गों को विशेष रूप से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Ashok singh shekhawat
Published: Dec 06, 2025, 01:11 PM IST | Updated: Dec 06, 2025, 01:11 PM IST

Trending Photos

क्या आप जानते हैं? ऊंट के पैरों में कितनी ऊंगलियां होती हैं, जवाब उड़ा देंगे आपके होश
7 Photos
Do You Know

क्या आप जानते हैं? ऊंट के पैरों में कितनी ऊंगलियां होती हैं, जवाब उड़ा देंगे आपके होश

दहेज की कढ़ाई से बना दी इंटरनेशनल आर्ट! रबारी समाज की बेटी ने रच दिया इतिहास
8 Photos
Jaipur news

दहेज की कढ़ाई से बना दी इंटरनेशनल आर्ट! रबारी समाज की बेटी ने रच दिया इतिहास

क्या आप जानते हैं राजस्थान में पहले महिलाएं बारात में क्यों नहीं जाती थी?
7 Photos
rajasthan quiz

क्या आप जानते हैं राजस्थान में पहले महिलाएं बारात में क्यों नहीं जाती थी?

क्या आप जानते हैं? राजस्थान की वो झील जिसे देवताओं ने नाखून से खोद कर बनाया था!
6 Photos
Do You Know

क्या आप जानते हैं? राजस्थान की वो झील जिसे देवताओं ने नाखून से खोद कर बनाया था!

Sikar Weather Update: कड़ाके की ठंड से कांपा फतेहपुर! घास पर जमी ओस, लोग अलाव के सहारे

Sikar Weather Update: फतेहपुर कस्बे और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में सर्दी ने इस सप्ताह अपने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं. लगातार गिरते तापमान के कारण आमजन को सुबह और शाम के समय भारी ठिठुरन का सामना करना पड़ रहा है. शनिवार को न्यूनतम तापमान 1.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो यह दर्शाता है कि क्षेत्र में शीतलहर जैसी स्थिति बनी हुई है.

सुबह कड़कड़ाती ठंड, खेत-खलिहानों में दिखी जमी ओस
शनिवार सुबह जैसे ही लोग घरों से बाहर निकले, तेज और चुभन भरी ठंड ने उनका स्वागत किया. बाहरी इलाकों में सर्दी का असर और ज्यादा नजर आया. घास के पत्तों पर ओंस की जमी बूंदें बर्फ की तरह चमकती दिखीं, जो तापमान में गिरावट के स्पष्ट संकेत देती हैं.

हाइवे किनारे चाय-नाश्ते की दुकानों और ढाबों के बाहर लोग अलाव तापते हुए दिखाई दिए. ठंडी हवाएं इतनी सर्द थीं कि बिना गर्म कपड़ों के बाहर निकलना मुश्किल हो गया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

दिन में मिली धूप से राहत
सुबह और शाम की कड़कड़ाती सर्दी के बीच दिनभर चलने वाली चटक धूप लोगों के लिए राहत लेकर आई. दोपहर तक तापमान में हल्की बढ़ोतरी हुई, जिससे बाजारों और सड़कों पर सामान्य गतिविधियों की रौनक लौटती नजर आई.

कृषि अनुसंधान केन्द्र पर लगातार गिर रहा तापमान
कृषि अनुसंधान केंद्र द्वारा दर्ज आंकड़ों के अनुसार, शनिवार को न्यूनतम तापमान 1.2°C रहा, जबकि शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 1.0°C मापा गया था. इससे पहले भी बीते कई दिनों से तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, जिससे यह साफ है कि आने वाले दिनों में सर्दी और बढ़ सकती है.

आमजन पर बढ़ रहा सर्दी का प्रभाव
तेज ठंड के कारण सुबह-शाम काम पर निकलने वाले मजदूर, किसान और दिहाड़ी करने वाले लोग ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं. सड़कों पर वाहनों की आवाजाही भी सामान्य दिनों की तुलना में कम नजर आ रही है. स्कूल जाने वाले बच्चों और बुजुर्गों को विशेष रूप से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. मौसम विभाग के अनुसार, उत्तरी हवाओं की दिशा और गति में परिवर्तन के कारण फतेहपुर सहित आसपास के क्षेत्रों में तापमान में और गिरावट आने की संभावना है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Sikar Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news