Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Sikar Weather Update: मावठ के बाद तीखे हुए सर्दी के तेवर, फतेहपुर में -2 डिग्री गिरा तापमान

Sikar Weather Update: जिले में कड़ाके की सर्दी ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है. ठंड का असर दिन-ब-दिन तेज होता जा रहा है. शुक्रवार को फतेहपुर में तापमान जमाव बिंदु के नीचे पहुंच गया, जिससे सर्दी के तेवर और तीखे हो गए. इस सीजन में पहली बार न्यूनतम तापमान माइनस में दर्ज किया गया है. 
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Ashok singh shekhawat
Published: Jan 04, 2026, 11:24 AM IST | Updated: Jan 04, 2026, 11:24 AM IST

Trending Photos

राजस्थान में मावठ के बाद शीतलहर और कोहरे ने लोगों की छूटी धूजणी, पढ़ें आज का वेदर अपडेट
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में मावठ के बाद शीतलहर और कोहरे ने लोगों की छूटी धूजणी, पढ़ें आज का वेदर अपडेट

राजस्थान में कड़ाके की ठंड, फतेहपुर में पारा 2.8°C पहुंचा, जानें आज के सबसे ठंडे शहर
6 Photos
Rajasthan Top Cold Cities

राजस्थान में कड़ाके की ठंड, फतेहपुर में पारा 2.8°C पहुंचा, जानें आज के सबसे ठंडे शहर

PM Kisan Samman Nidhi: साल में कब-कब आएगा किसानों के खाते में पैसा? पीएम योजना से मिलने वाला है बड़ा बोनस
6 Photos
PM Kisan Samman Nidhi

PM Kisan Samman Nidhi: साल में कब-कब आएगा किसानों के खाते में पैसा? पीएम योजना से मिलने वाला है बड़ा बोनस

CM Kisan Samman Nidhi की 5वीं किस्त की फाइनल डेट आई सामने, राजस्थान के 65 लाख किसानों के खाते में आने वाला पैसा!
7 Photos
CM Kisan Samman Nidhi Yojana

CM Kisan Samman Nidhi की 5वीं किस्त की फाइनल डेट आई सामने, राजस्थान के 65 लाख किसानों के खाते में आने वाला पैसा!

Sikar Weather Update: मावठ के बाद तीखे हुए सर्दी के तेवर, फतेहपुर में -2 डिग्री गिरा तापमान

Sikar Weather Update: कृषि अनुसंधान केंद्र के अनुसार शुक्रवार को फतेहपुर में न्यूनतम तापमान माइनस 0.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. तापमान शून्य से नीचे जाने के कारण खेतों में फसलों और घास पर हल्की बर्फ की परत जमी हुई नजर आई. सुबह के समय खुले मैदानों में ओस की जगह बर्फ की सफेदी दिखाई दी, जिससे किसानों की चिंताएं भी बढ़ गई हैं. वहीं क्षेत्र में घना कोहरा भी छाया रहा, जिसके चलते दृश्यता काफी कम हो गई. कोहरे के कारण सुबह के समय सड़कों पर चलने वाले वाहन चालकों और आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ा.

फतेहपुर कस्बे और आसपास के ग्रामीण इलाकों में सर्दी का असर साफ नजर आया. कड़ाके की ठंड के चलते लोग ठिठुरते हुए दिखाई दिए. बाजारों, चाय-पानी की दुकानों और प्रमुख चौराहों पर लोग अलाव तापते हुए नजर आए. सुबह-सुबह सर्द हवा और कोहरे के कारण बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा और रोजमर्रा की गतिविधियां प्रभावित होती दिखीं.

तापमान में आई इस अचानक गिरावट से ठंड और ज्यादा बढ़ गई

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

कृषि अनुसंधान केंद्र के आंकड़ों के अनुसार गुरुवार को फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 1.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जबकि शुक्रवार को इसमें तेज गिरावट दर्ज हुई और तापमान माइनस 0.2 डिग्री तक पहुंच गया. तापमान में आई इस अचानक गिरावट से ठंड और ज्यादा बढ़ गई है. यह इस सर्दी के मौसम में अब तक की सबसे ठंडी सुबह मानी जा रही है.

घने कोहरे के कारण सुबह के समय खेतों और सड़कों पर विजिबिलिटी काफी कम रही. ग्रामीण क्षेत्रों में लोग देर से घरों से बाहर निकले. स्कूली बच्चों और बुजुर्गों पर भी ठंड का असर ज्यादा देखा ग

कड़ाके की सर्दी का असर बना हुआ

सीकर जिले के अन्य हिस्सों में भी कड़ाके की सर्दी का असर बना हुआ है. मौसम विशेषज्ञों के अनुसार तापमान में आई गिरावट का सीधा असर फसलों पर भी पड़ सकता है. हालांकि अभी हल्की बर्फ जमी है, लेकिन यदि ठंड का यह दौर जारी रहा तो किसानों को नुकसान की आशंका से भी इंकार नहीं किया जा सकता.

फिलहाल जिले में सर्दी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है. सुबह-शाम घना कोहरा और दिनभर ठिठुरन भरी ठंड लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है. मौसम के इस बदले मिजाज ने आमजन के साथ-साथ किसानों की चिंता भी बढ़ा दी है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Sikar Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news