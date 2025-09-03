Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Sikar Weather Update: फतेहपुर में बारिश ने मचाया तांडव, सड़कें बनी तालाब, गलियां बन गईं नदी

Sikar Weather Update: राजस्थान में सीकर जिले के फतेहपुर कस्बे में तेज बारिश होने से मुख्य रास्तों पर बरसाती पानी का भराव होने के साथ ही पैदल आवागमन करने वालों सहित वाहन चालकों को भी आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Ashok singh shekhawat
Published: Sep 03, 2025, 01:31 PM IST | Updated: Sep 03, 2025, 01:31 PM IST

Trending Photos

अलवर का सागर जलाशय 23 साल बाद छलकने को तैयार, देखें हैरान कर देनें वाली तस्वीरें...
8 Photos
alwar news

अलवर का सागर जलाशय 23 साल बाद छलकने को तैयार, देखें हैरान कर देनें वाली तस्वीरें...

वो मुगल शहजादा जो करता था भूतों से बात, युद्ध से पहले करता तांत्रिक क्रिया
7 Photos
rajasthan quiz

वो मुगल शहजादा जो करता था भूतों से बात, युद्ध से पहले करता तांत्रिक क्रिया

राजस्थान में 3 से 7 सितंबर भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी, अलर्ट जारी
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में 3 से 7 सितंबर भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी, अलर्ट जारी

उदयपुर में गणपति बाप्पा का ऐसा भव्य श्रृंगार आपने कभी नहीं देखा! 1.5 करोड़ के नोटों से हुआ श्रृंगार
8 Photos
udaipur news

उदयपुर में गणपति बाप्पा का ऐसा भव्य श्रृंगार आपने कभी नहीं देखा! 1.5 करोड़ के नोटों से हुआ श्रृंगार

Sikar Weather Update: फतेहपुर में बारिश ने मचाया तांडव, सड़कें बनी तालाब, गलियां बन गईं नदी

Sikar Weather Update: फतेहपुर कस्बे मे तेज बारिश होने से मुख्य रास्तों पर बरसाती पानी का भराव होने के साथ ही पैदल आवागमन करने वालों सहित वाहन चालकों को भी आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. शहर के सीकर रोड उप जिला चिकित्सालय सहित ट्रॉमा सेन्टर के सामने बरसाती पानी भराव के कारण अस्पताल आने वाले चिकित्सको रोगियों सहित अन्य लोगों को परेशानी का सामना कर आवागमन करना पड़ रहा है.

इसी तरह कस्बे के मुख्य बस स्टेण्ड से आशाराम मंदिर तक तथा पुराना सनिमा हॉल तिराहा,रामगढ रोड ठलवा आश्रम, मण्डावा रोड, चूणा चौक, गहणिया मंदिर मार्ग सहित अनेक स्थानो पर बरसाती पानी का भराव हो जाने से राहगीरों और वाहन चालकों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

नगर परिषद प्रशासन के पानी निकासी की व्यवस्थाओं की एक बार फिर पोल खुलती हुई नजर आयी. शहर में जगह जगह बरसाती पानी के भराव के कारण पैदल आवागमन करने वाले लोगो को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

फतेहपुर कस्बे के अनेक स्थानों पर सीवरेज चैम्बरों से भी पानी निकल रहा है तो सड़कों पर जगह जगह बने खड्डों में भी बरसाती पानी का भराव होने से वाहन चालको को जहा परेशानी हो रही है.

कस्बे के मण्डावा रोड पर बरसाती पानी का भराव होने से राजकीय नेवटिया बालिका स्कूल में विद्यार्थी भी स्कूल नहीं जा सके. कारण कि स्कूल जाने वाले रास्ते पर बरसाती पानी का भराव हो गया.

यहा बरसाती पानी का भराव बन गया तो इस सड़क मार्ग पर जगह जगह खड्डे भी बने हुए हैं. वहीं, कई जगह नाले खुले पड़े हैं तो एक स्थान पर सीवरेज चैम्बर भी खुला पडा है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Sikar Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news