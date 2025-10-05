Sikar News: पेयजल समस्याओं को लेकर टंकी पर चढ़ा युवक, 6 घंटे बाद उतरा नीचे

Sikar News: राजस्थान के सीकर जिले के रींगस उपखंड के गांव आभावास में पेयजल से जुड़ी समस्याओं को लेकर एक युवक पानी की टंकी पर चढ़ गया और जिम्मेदारों को बुलाने की मांग करने लगा लेकिन 6 घंटे बीत जाने के बाद भी कोई जिम्मेदार नहीं पहुंचा तो अंत में जलदाय विभाग के कर्मचारी देवेंद्र जांगिड़ के लिखित आश्वासन पर युवक टंकी से नीचे उतर आया.

जानकारी के अनुसार, आभावास निवासी अर्जुन सिंह शेखावत गांव में व्याप्त पेयजल समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर सुबह करीब 11 बजे पानी की टंकी पर चढ़ गया. युवक द्वारा पानी की टंकी पर चढ़ने की सूचना पर सीकर से सिविल डिफेंस की टीम भी पहुंची लेकिन टीम के आने से पहले ही युवक नीचे उतर गया था.

जलदाय कर्मी देवेंद्र जांगिड़ ने युवक को लिखित में आश्वासन दिया कि मुख्य पंप हाउस का मिलान कार्य 10 दिन में हो जाएगा, बंद पड़े गऊशाला नलकूप को 7 दिन में जांच करवाने, गांव के सभी नलकूपों को 3 दिन में चालू करवाने, पेयजल आपूर्ति लाइनों में गंदा पानी सप्लाई होता है, जिसकी 7 दिन में जांच करवाना, कर्मचारी की ड्यूटी आगामी 2 दिन में लगाने और स्टेंड बाइ मोटर पंप 7 दिन में रखवाने के लिखित आश्वासन पर युवक 5 बजे नीचे उतरा तब जाकर ग्रामीणों ने राहत की सांस ली.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

बता दें कि सीकर जिले के रींगस उपखंड के आभावास गांव में पेयजल से जुड़ी समस्याओं में मुख्य रूप से भूजल की कमी और दूषित जल की उपलब्धता शामिल है, जो राजस्थान के कई ग्रामीण इलाकों की एक व्यापक समस्या है. भूजल की घटती उपलब्धता के कारण पीने के पानी की कमी होती है और महिलाओं को पानी लाने में घंटों लग जाते हैं. साथ ही, पानी में फ्लोराइड की अधिक मात्रा जैसी समस्याएं भी आम हैं, जिससे जल-जनित बीमारियां और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं.



राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Sikar News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-