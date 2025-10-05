Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Sikar News: पेयजल समस्याओं को लेकर टंकी पर चढ़ा युवक, 6 घंटे बाद उतरा नीचे

Sikar News: राजस्थान के सीकर जिले के रींगस उपखंड के गांव आभावास में पीने के पानी की समस्या को लेकर एक युवक टंकी पर चढ़ गया, जिसको 6 घंटे बाद नीचे उतारा गया. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Ashok singh shekhawat
Published: Oct 05, 2025, 07:45 PM IST | Updated: Oct 05, 2025, 07:45 PM IST

Trending Photos

करवा चौथ पर हाथों पर सजाएं ये राजस्थानी डिजाइन, खूब मिलेगा पति का प्यार!
6 Photos
karwa chauth 2025

करवा चौथ पर हाथों पर सजाएं ये राजस्थानी डिजाइन, खूब मिलेगा पति का प्यार!

इन आसान टिप्स से बनाएं राजस्थानी लापसी, जानें रेसिपी और फायदें
6 Photos
Rajasthani lapsi

इन आसान टिप्स से बनाएं राजस्थानी लापसी, जानें रेसिपी और फायदें

राजस्थान में बारिश का दौर जारी, इन जिलों में ऑरेंज-येलो अलर्ट
7 Photos
rajasthan weather

राजस्थान में बारिश का दौर जारी, इन जिलों में ऑरेंज-येलो अलर्ट

क्या आप जानते हैं? राजस्थान का वो मंदिर जहां पर बालू के रेत से बने महादेव!
7 Photos
Tonk News

क्या आप जानते हैं? राजस्थान का वो मंदिर जहां पर बालू के रेत से बने महादेव!

Sikar News: पेयजल समस्याओं को लेकर टंकी पर चढ़ा युवक, 6 घंटे बाद उतरा नीचे

Sikar News: राजस्थान के सीकर जिले के रींगस उपखंड के गांव आभावास में पेयजल से जुड़ी समस्याओं को लेकर एक युवक पानी की टंकी पर चढ़ गया और जिम्मेदारों को बुलाने की मांग करने लगा लेकिन 6 घंटे बीत जाने के बाद भी कोई जिम्मेदार नहीं पहुंचा तो अंत में जलदाय विभाग के कर्मचारी देवेंद्र जांगिड़ के लिखित आश्वासन पर युवक टंकी से नीचे उतर आया.

जानकारी के अनुसार, आभावास निवासी अर्जुन सिंह शेखावत गांव में व्याप्त पेयजल समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर सुबह करीब 11 बजे पानी की टंकी पर चढ़ गया. युवक द्वारा पानी की टंकी पर चढ़ने की सूचना पर सीकर से सिविल डिफेंस की टीम भी पहुंची लेकिन टीम के आने से पहले ही युवक नीचे उतर गया था.

जलदाय कर्मी देवेंद्र जांगिड़ ने युवक को लिखित में आश्वासन दिया कि मुख्य पंप हाउस का मिलान कार्य 10 दिन में हो जाएगा, बंद पड़े गऊशाला नलकूप को 7 दिन में जांच करवाने, गांव के सभी नलकूपों को 3 दिन में चालू करवाने, पेयजल आपूर्ति लाइनों में गंदा पानी सप्लाई होता है, जिसकी 7 दिन में जांच करवाना, कर्मचारी की ड्यूटी आगामी 2 दिन में लगाने और स्टेंड बाइ मोटर पंप 7 दिन में रखवाने के लिखित आश्वासन पर युवक 5 बजे नीचे उतरा तब जाकर ग्रामीणों ने राहत की सांस ली.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

बता दें कि सीकर जिले के रींगस उपखंड के आभावास गांव में पेयजल से जुड़ी समस्याओं में मुख्य रूप से भूजल की कमी और दूषित जल की उपलब्धता शामिल है, जो राजस्थान के कई ग्रामीण इलाकों की एक व्यापक समस्या है. भूजल की घटती उपलब्धता के कारण पीने के पानी की कमी होती है और महिलाओं को पानी लाने में घंटों लग जाते हैं. साथ ही, पानी में फ्लोराइड की अधिक मात्रा जैसी समस्याएं भी आम हैं, जिससे जल-जनित बीमारियां और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Sikar News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news